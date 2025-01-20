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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Beylikdüzü'nde 145 kg uyuşturucu ele geçirildi

        145 kg uyuşturucu ele geçirildi

        İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen "NARKOKAPAN-8" operasyonunda; 145 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 08:18 Güncelleme: 20.01.2025 - 09:24
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        145 kg uyuşturucu ele geçirildi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen NARKOKAPAN-8 operasyonunda 145 kil metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

        Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-8” operasyonunda; 145 Kg metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı zehir taciri 1 şüpheli yakalandı Türkiye Yüzyılı’nda uyuşturucuyu küresel felaket olarak görüyoruz. Uyuşturucuya karşı mücadelede temel hedefimiz, “Ülkemizi uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bir kale" haline getirmektir” dedi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen operasyonda, 106 kilo sıvı metamfetamin, 34 kilo kile emdirilmiş katı metamfetamin, 5 kilo kristal halde metamfetamin, 7 kilo ara kimyasal madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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