Baba Ömer Turan ise o günü hiç unutamayacağını söyledi. Çok şiddetli bir sarsıntıyla uyandıklarını belirten Turan, şunları kaydetti:

"Şiddetli sallandı. Yerimizden bile kalkamadık. Koltuğun dibine kendimizi çektik. Yanımda Emir ve Emre vardı. O gün misafirlerimiz vardı. Diğerleri de misafirlerle yatıyordu. Bir delik açıldı, ben Emir'i oradan çıkardım. 'Sen çık yardım istersin.' dedim. Emir dama çıkmış, kardeşi aklına gelmiş. Onu çıkarmış gelmiş. Yağmur'u çıkaracakmış ama gücü yetmemiş. Ben daha sonra Emre'yi çıkarıp kendim de çıktım. Eşim, ablam ve babamı enkazdan çıkaramadık."