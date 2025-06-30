Son 10 yılda en çok orman yangını nerde, nasıl çıktı? | Son dakika haberleri

Son 10 yılda en çok orman yangını nerde, nasıl çıktı? | Son dakika haberleri

Şu son birkaç gündür yurdun dört bir tarafından orman yangını haberleri geliyor ne yazık ki. Bakanlık verilerine göre son 2 günde 150 orman yangını çıktı. Başta Bilecik olmak üzere İzmir Seferihisar’da hasar büyük. Yer yer kontrol altına alınan yangınlar, rüzgarın da etkisiyle yayılıyor.

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EN ÇOK NERESİ YANDI?

Türkiye Ormancılar Derneği, son 10 yılın en büyük yangınlarının istatistiklerini yayınladı. Buna göre; Son 10 yılın (2015-2024) en çok yangın görülen bölgelerinin başında 3 bin 120 yangınla Muğla geliyor. Ardından 2 bin 817 yangınla İzmir geliyor. 2 bin 234 yangınla Antalya 3. sırada, bin 759 yangınla Kahramanmaraş 4. sırada yer alıyor.

İLK SEBEP İHMAL VE DİKKATSİZLİK

Türkiye Ormancılar Derneği’nin verilerine göre; Türkiye’deki en büyük orman yangınları sıralamasının başında Antalya Manavgat yangını geliyor. Ardından da Muğla Marmaris ve Milas yangınları geliyor.

Son 10 yıldaki orman yangını sebeplerine bakacak olursak ihmal ve dikkatsizlik (Anız, çöplük, avcılık, sigara, çoban ateşi, piknik vs.) ilk sırada. Kasıt 2. sırada, kaza da 3. sırada geliyor.

Fotoğraf: AA