Sömestr tatilinde nereye gidilir? Çocuklarınızla nereleri gezebilirsiniz?
Sömestr zamanı geldi çattı. Çocukları karne heyecanı ile birlikte tatil sevinci de sardı. Aileler ise çocuklarına hem karne hediyesi almak hem de sömestr tatilini güzel bir şekilde değerlendirebilmek için, çocuklarıyla güzel vakit geçirebilecekleri yerler bakmaya başladı bile. Biz de sömestr tatilinde çocuklarınızla eğlenceli vakit geçirmeniz için tatil yapılabilecek yerleri derledik. İşte detaylar...
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Okullarda ara tatil dönemi başlıyor! Anne ve babalar ise karne heyecanı saran çocuklarını nereye götüreceklerini düşünmeye başladılar. İşte ebeveynlere kolaylık sağlayacak çocuklarını götürebileceği tatil yerleri...
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SÖMESTR TATİLİNDE ÇOCUKLARINIZLA GÜZEL VAKİT GEÇİREBİLECEĞİNİZ YERLER
KARTALKAYA'DA KAYAK TATİLİ
Bolu’nun gözde kayak destinasyonu Kartalkaya, kışın beyaz örtüsü altında ailecek keyifli anılar biriktirmek için ideal bir seçenek sunar. Böylece Kartalkaya'nın muazzam doğası ve kaliteli kayak pistleri ile kış severlerin vazgeçilmezi oluyor.
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Kartalkaya’da, başta çocuklar olmak üzere tüm aile bireyleri için uygun pist seçenekleri bulunmaktadır. Hem kayak becerilerinizi geliştirebileceğiniz hem de çocuklarınızla karın tadını çıkarabileceğiniz bu eşsiz mekân, sıcak atmosferi ile de bilinir. Kartalkaya’nın konforlu otellerinde konaklayarak günün yorgunluğunu şömine başında geçirebilir, leziz yerel lezzetleri deneyebilir ve çocuklarınıza güzel bir karne hediyesi vermiş olabilirsiniz.
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SÖMESTR TATİLİNDE KAPADOKYA KEYFİ
Kapadokya, benzersiz coğrafyası ve tarihiyle sizi büyüleyen bir destinasyon olarak karşınıza çıkıyor. Kapadokya’nın eşsiz peri bacaları, yer altı şehirleri ve tarihi kiliseleri, her dönemde büyüleyici bir atmosfer sunuyor.
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Kapadokya’da yapılan sıcak hava balon turları, bölgenin masalsı manzarasını kuşbakışı izleme fırsatı sunuyor. Atlı safari turları ve doğa yürüyüşleriyle Kapadokya’nın doğal güzelliklerini keşfetmek mümkün. Bölgedeki geleneksel kaya oyma otellerinde konaklayarak hem konforlu bir tatil geçirebilir hem de bölgenin mistik atmosferini hissedebilirsiniz. Sömestr tatilinizi Kapadokya’da geçirerek peri bacalarının büyüsüne kapılabilir, yer altı şehirlerinde tarihle iç içe bir macera yaşayabilirsiniz. Kapadokya, doğa ve tarih severleri kendine hayran bırakan bir destinasyon olarak sömestr tatilinizde çocuklarınızla birlikte unutulmaz anılar biriktirmeniz için iyi bir seçim olabilir.
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RENKLİ SOKAKLARI VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİYLE ESKİŞEHİR
Eskişehir, ara yıl tatili için ideal bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Şehir, tarihi atmosferi, renkli sokakları ve kültürel zenginlikleriyle tatilcileri cezbetmektedir. Kış tatilinizi Eskişehir’de geçirerek hem dinlendirici bir mola hem de eğlenceli aktivitelerle dolu bir zaman geçirebilirsiniz.
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Eskişehir, Porsuk Çayı kıyısında yapılan tekne turları, Odunpazarı Evleri’nin benzersiz mimarisi, Sazova Parkı ve Türk Dünyası Bilim ve Teknoloji Müzesi gibi çeşitli gezilecek yerlere ev sahipliği yapmaktadır. Eskişehir’in lezzetli yerel mutfağını keşfetmek de hem çocuklarınıza hem de size unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatacaktır.
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TARİHİ BİR EĞLENCE KENTİ SARIKAMIŞ
Sömestr tatili tavsiyeleri arasında Sarıkamış, doğal güzellikleri ve kış turizmiyle öne çıkan bir destinasyondur. Sömestr tatili için tercih edilen bu bölge, özellikle kayak tutkunlarını cezbetmektedir. Kars’a bağlı olan Sarıkamış, ünlü Cıbıltepe Kayak Merkezi’ne ev sahipliği yapmaktadır.
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Sarıkamış’ın beyaz örtüsü altında kayak yaparken eşsiz doğa manzaralarının tadını çıkarabilirsiniz. Bölgenin tarihi dokusu ve doğal güzellikleri de görülmeye değerdir. Sarıkamış, sömestr vaktini doğa ile iç içe geçirmek isteyenler için harika bir seçenektir. Tertemiz havası, karlı manzaraları ve kış sporlarıyla dolu bir tatil için ideal bir destinasyondur.
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BÜYÜLEYİCİ MANZARASI İLE ABANT GÖLÜ
Bolu'nun doğal güzelliklerinden biri olan Abant Gölü, sömestir tatilinde çocuklarla birlikte keyifli bir kaçış noktası sunuyor. Bu doğal cennet, çam ormanları ile çevrili, berrak suyu ve etrafındaki yürüyüş yollarıyla ailecek keyifli zaman geçirmenizi sağlıyor.
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Göl çevresinde bulunan piknik alanları, at binme yerleri ile çocuklarla birlikte unutulmaz zamanlar geçirmenizi sağlıyor.
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SÖMESTR TATİLİNİN SİMGESİ ULUDAĞ
Uludağ, Türkiye'nin en popüler kış turizm destinasyonlarından biri olup çocukların tüm gün karda oynayacağı, çocuklar için düzenlenen aktivitelerde sonuna kadar eğlenecekleri sömestir tatilini doyasıya yaşayacakları en güzel yerlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kayak ve snowboard gibi kış sporlarıyla tanışma fırsatı sunan bu muazzam dağ, çocukların enerjisini atabilecekleri geniş ve güvenli pistlere sahip.
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Ayrıca, kızak keyfi, kartopu savaşları ve diğer kış oyunları, Uludağ'da çocukların tatilin tadını çıkarmasını sağlayacak eğlenceli etkinlikler arasında yer alıyor.
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ERCİYES
Çocuklu ve kalabalık aileler için, buranın Uludağ’a göre daha uygun fiyatlı olması büyük bir avantaj. Kayseri şehir merkezi ise gurme turlarına katılmaktan hoşlananlar için tam bir cennet. Kayseri geziniz boyunca Kayseri’nin yöresel mutfağında yer alan mantıları, su böreklerini, keteleri, bazlamaları, sucuk ve pastırma gibi şarküteri ürünlerini bol bol tüketerek çocuklarınızla birlikte lezzet dolu bir tatil yapabilirsiniz.
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SAPANCA TATİLİ
Etrafı orman ile çevrili, yaklaşık 40 kilometrekare genişliğe sahip Sapanca Gölü, doğanın ortasında eşsiz manzaralara tanık olmak için şahane bir fırsat. Yoğun ve tempolu ders döneminin yarısını geride bırakırken üzerindeki yorgunluğu gölün etrafında vakit geçirerek atman işten bile değil. Üstelik ebeveynler için de bu huzurlu bölgede sakinleyip kafa dinlemek harika bir deneyim.
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Bölgede doğal ortamın atmosferi ile kuşatılan birbirinden harika piknik alanları, kamp alanları, ormanlık noktalar da var. Temiz havası, gölün maviliği ile doğal çevrenin yeşilliğinin birleşmesi, tertemiz doğası ile Sapanca Gölü ve bölgesi sömestr tatilinde gidilecek yerler arasında biçilmiş kaftan.
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UNESCO LİSTESİNDE YER ALAN SAFRANBOLU
Zengin tarihi ve bu tarihin izlerini görebileceğin yapıları ile UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Safranbolu'nun meşhur evlerini mutlaka görmelisiniz. Arnavut kaldırımlı şirin sokakları ile çok hoş bir görünüme sahip olan Safranbolu, Osmanlı döneminden kalma eski ahşap evleri ile her yıl sayısız turistin uğrak yeri.
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Burada ilçenin kültürel geçmişini görebileceğiniz Kent Tarihi Müzesi'ni gezebilir, kanyonun iki yakasını bir araya getiren İncekaya Su Kemeri'ni görebilir, ülkenin 4 büyük mağarasından biri olan Bulak Mencilis Mağarası'na doğru yola koyulabilirsiniz. Hititlerden Perslere, Romalılardan Osmanlı'ya kadar pek çok devrin egemenlik kurduğu Safranbolu'da taş, kerpiç, kiremit ve ahşap kullanarak yapılan meşhur evlerini ziyaret ederek çocuklarınızla birlikte unutamayacağınız bir sömestr tatili yaşayabilirsiniz.
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