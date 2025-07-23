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        Haberler Bilgi Yaşam Somali telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Somali'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Somali telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Somali'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Doğu Afrika'nın kıyı bölümünde yer alan bir ülke olan Somali, son dönemlerin en fazla konuşulanları arasındadır. Coğrafi konumu itibarıyla dikkat çekici bir yere sahip olan ülke, plaka kodu ve para birimi ile de dikkat çekicidir. Peki Somali hangi alan adı uzantısı? İşte ülkeye dair merak ettiğiniz tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 13:38 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:38
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        Somali telefon kodu
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        Bir ülkeyi yalnızca haritadaki yeriyle değil, diğer tüm bilgileriyle öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Özellikle o ülkeye seyahat edecekseniz ya da telefonla ulaşım sağlamak istiyorsanız bu önemlidir. Belirlenen tüm işlemler, yalnızca ülkelere dair tanımlanan belirlenmiş kodlarla mümkün olur. Bu yazıda Somali’ye dair iletişim ve kimlik bilgilerini net bir şekilde bulabilirsiniz.

        SOMALİ TELEFON KODU

        Somali telefon kodu uluslararası sistemde +252 olarak kabul edilmiştir. Bu kod sayesinde dünya genelinden Somali’deki telefon numaralarına sorunsuz bir şekilde ulaşmak mümkündür. Örneğin, Türkiye’den Somali’ye telefon etmek isteyen biri, önce +252’yi, ardından yerel telefon numarasını tuşlamalıdır. Ancak bu şekilde sorunsuz iletişim sağlayabilir. Ülke içinde ise sabit hatlar ve mobil telefonlar da bu kodu kullanır. Ancak ülkedeki altyapı sorunları ve iletişim alanındaki zorluklar nedeniyle bazı zamanlarda bağlantılarda aksamalar yaşadığını hatırlatmakta fayda vardır.

        SOMALİ PARA BİRİMİ

        Somali para birimi ise Somali Şilini’dir. SOS olarak ifade edilir. Ekonomik zorluklara rağmen Somali Şilini günlük finansal işlemlerde aktif olarak kullanılmaya devam eder. Ülkede kâğıt paralar, çeşitli değerlerde basılmıştır. Ayrıca madeni paralar çok daha az yaygınlaşmıştır. Para birimi hakkındaki bazı bilgileri sizin için derledik;

        • Para birimi kodu: SOS
        • Kısaltma: So.Sh veya SOS
        • Yaygın banknotlar: 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000

        Somali ülkesinin ekonomisi yüksek oranda tarım ve hayvancılığa dayanır. Bununla beraber ülkede Amerikan Doları da yaygın olarak kullanılır ve bu durum ekonomideki dalgalanmalardan sonra oluşmuştur.

        SOMALİ PLAKA KODU

        Somali plaka kodu resmi kaynaklarda SOM olarak geçer, Söz konusu kod, uluslararası standartlara uygun olarak araçların hangi ülkeye kayıtlı olduğunu belirtmek için kullanılır. Ancak ülkenin siyasi ve sosyal durumu nedeniyle plaka sisteminin uygulanmasında zaman zaman aksaklıklar yaşanmaktadır. Araçlar üzerinde bu kodun yer alması, uluslararası trafik ve gümrük işlemlerinde önem taşır.

        SOMALİ HANGİ ALAN ADI UZANTISI?

        Peki Somali hangi alan adı uzantısı? Somali’nin internet alan adı uzantısı “.so”dur. Bu uzantı, öncelikli olarak ülkenin dünyadaki dijital izini belirtmek içindir. Somali merkezli web sitelerinin tanımlanması ve dijital ortamda ülkenin temsil edilmesi için de kullanılan bir tarafı vardır. Bu uzantıyı yerel işletmeler, devlet kurumları ve özel sektör kullanır.

        SOMALİ HAKKINDA BİLGİLER

        Ülkeye dair derlenmiş bazı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz;

        • Somali, Afrika kıtasının doğusunda yer alan ülkelerden biridir.
        • Ülkenin dünyaya duyurulmuş resmi adı Somali Federal Cumhuriyeti’dir.
        • Resmi olarak konuşulan diller, Somalice ve Arapça’dır.
        • Somali ülkesinin başkenti Mogadişu, aynı zamanda ülkenin en kalabalık şehri olma bayrağı taşır.
        • Ülkedekilerin büyük kısmı İslam Dinine mensuptur.
        • Bu ülkenin Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’na kıyısı vardır.
        • Halkın en önemli geçim kaynakları arasında tarım ve hayvancılık bulunur.
        • Somali kültüründe şiir, müzik ve hikâye anlatıcılığı bir hayli değerlidir.
        • Uzun yıllardır süren siyasi istikrarsızlık, ülkenin altyapı gelişimini zorlaştırmıştır.
        • Tarih boyunca ülkelerin kesişim noktası olmuştur.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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