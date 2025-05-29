SOLOTÜRK, İstanbul’un fethinin 572. yılı anısına muhteşem bir gösteri uçuşuna imza atmaya hazırlanıyor. 27 Mayıs’ta gerçekleştirilen prova uçuşlarında, F-16 uçağıyla sergilenen etkileyici manevralar ve gökyüzünü aydınlatan flare atışları izleyenlerden tam not aldı. Büyük ilgi gören provaların ardından gözler şimdi 29 Mayıs’taki ana gösteriye çevrildi. Peki, SOLOTÜRK’ün İstanbul semalarında yapacağı bu özel uçuş ne zaman ve nerede izlenebilecek? İşte, ayrıntılar…