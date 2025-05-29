Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem SOLOTÜRK, gösteri uçuşu gerçekleştirdi - Güncel haberler

        SOLOTÜRK, gösteri uçuşu gerçekleştirdi

        Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 20:07 Güncelleme: 29.05.2025 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        SOLOTÜRK, gösteri uçuşu gerçekleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

        Yenikapı Etkinlik Alanı üzerinde yapılan gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Uçuş öncesi Fatih Belediyesi mehter takımı alandaki vatandaşlara mehteran konseri verdi.

        Gösteriyi, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile mülki ve askeri erkan da takip etti.

        Binlerce kişinin doldurduğu alandaki vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan SOLOTÜRK'ün F-16 savaş uçağıyla yaptığı çeşitli akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

        Isı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan alev toplarının da (flare) atıldığı gösteri, izleyenlerin beğenisini topladı.

        SOLOTÜRK'ün saat 19.00'da başlayan gösteri uçuşu 22 dakika sürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #solotürk
        #son dakika
        #son dakika haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail ateşkesi kabul etti
        İsrail ateşkesi kabul etti
        Trump yönetimi Yüksek Mahkemeye gidebilir
        Trump yönetimi Yüksek Mahkemeye gidebilir
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Süper Lig'e son bilet sahibini buluyor!
        Süper Lig'e son bilet sahibini buluyor!
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Kardeşi öldüren ağabey tutuklandı!
        Kardeşi öldüren ağabey tutuklandı!
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Habertürk Anasayfa