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        Haberler Bilgi Yaşam Solomon Adaları telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Solomon Adaları'nda hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Solomon Adaları telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Solomon Adaları'nda hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Pasifik'in kalbinde konumlanan Solomon Adaları, kendine has kültürel özellikleriyle dikkat çeker. Ayrıca ülkenin dijital kimliği de merak konusudur. Bu ülkeye ait telefon kodundan para birimine, plaka kodundan resmi özelliklerine kadar merak edilenler sizin de kafanızı kurcalıyorsa yazıyı inceleyebilirsiniz. Peki Solomon Adaları telefon kodu ne, plaka kodu hangisi? Para birimi ne, resmi dil ne?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 15:07 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:07
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        Solomon Adaları telefon kodu
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        Her ülkenin dünyayla iletişim kurarken kullandığı özel tanımlayıcılar bulunur. Bunlar, resmi işlemlerde ve gündelik hayat içinde büyük bir rol oynar. Solomon Adaları, evrensel sistemin bir parçası olarak işlev görür. Bu içerikte ilgili ada ülkesine ait merak edilen bilgileri detaylı olarak bulabilirsiniz…

        SOLOMON ADALARI TELEFON KODU

        Solomon Adaları telefon kodu uluslararası sistemde +677 olarak tanımlanmıştır. Bu kod ile dünyanın bir ucundan dahi arama yaptığınızda ulaşım sağlayabilirsiniz. Söz konusu kod sayesinde görüşmeleri kesintisiz yapabilirsiniz. Yani +677 tuşlandığında Solomon Adaları’ndaki bir telefon numarasına doğrudan ulaşmak mümkündür. Yurt içi aramalarda +677 kodunun kullanılmasına gerek yoktur ve doğrudan yerel numara çevrilerek arama yapılabilir.

        SOLOMON ADALARI PARA BİRİMİ

        Solomon Adaları para birimi de merak edilenlerin başındadır. Resmi para birimi, Solomon Adaları Doları (SBD) olarak geçer. Yerel alışverişlerde yoğun şekilde kullanılır. Bu birimde 1 dolar 100 sente bölünür. Banknotlar ise çoğunlukla 5, 10, 20, 50 ve 100 SBD olarak bilinir. Ülkenin ekonomik yapısı daha çok tarım, balıkçılık ve kaynaklara dayalıdır.

        SOLOMON ADALARI PLAKA KODU

        Solomon Adaları plaka kodu ise SB olarak bilinir. Uluslararası taşıt tanımlamasında belirtilen bu kod, yurt dışındaki araçlarda rastlandığında kişiler kolayca ilgili aracın Soloman Adaları’na ait olduğunu anlayabilir. Yerel araba plakaları ise çoğunluklu olarak harf ve sayı kombinasyonlarından oluşur. Bölgelere göre değiştiğini de hatırlatmakta fayda vardır.

        SOLOMON ADALARI HANGİ ALAN ADI UZANTISI?

        Peki Solomon Adaları hangi alan adı uzantısı ne? Özellikle dijital faaliyetlerle ilgilenenlerin dikkatini alan adı uzantıları çeker. Her ülkede olduğu gibi bu ülkede de kendine özel bir internet uzantısından bahsetmek mümkündür. “.sb” alan adı uzantısı, ülkede devlete bağlı olarak faaliyet gösteren sitelerde kendini gösterir. Ayrıca ilgili alan adı uzantısına özel ve bireysel amaçlı sitelerde de görebilirsiniz. Bu sayede ülkenin dijital dünyadaki izi belirlenmiş olur.

        SOLOMON ADALARI HAKKINDA BİLGİLER

        Solomon Adaları hakkında birçok bilgi vardır. İşte detaylar;

        • Güney Pasifik’te bulunan bir ülkedir.
        • Yaklaşık 900 ada ve adacıktan meydana gelir.
        • Bağımsızlığını 1978 yılında almıştır.
        • Bağımsız olmadan önce İngiltere’ye bağlıdır.
        • Solomon Adaları’nın başkenti Honiara’dır.
        • Konuşulan resmi dil İngilizce’dir.
        • Tropikal iklimiyle dünya genelinde popüler olmuştur.
        • Ülkedeki mercan resifi çeşitliliği de öne çıkar.
        • Biyoçeşitlilik bakımından oldukça zengin bir ülkedir.
        • Kültürel anlamda oldukça zengin bir ülkedir.
        • Bu adalarda yerel kabile gelenekleri hâlâ devam eder.
        • Turizm potansiyeli yüksek olan bir ülke olsa da bu kısmıyla hâlâ gelişime açıktır.
        • Tarım, balıkçılık ve hayvancılık, ülkenin ekonomik kaynaklarıdır.
        • Yerel halkın çoğunluğunun kökü Malezya’dan gelir.
        • Ritüeller ve festivaller, toplum yaşamında önemli bir parçadır.
        • Hindistancevizi ve kakao ihracatı göze çarpar.
        • Coğrafya, konumu nedeniyle deprem ve tsunami riski taşır.
        • Balıkçılık, adada günlük yaşamın merkezi olacak konuma sahiptir.
        • Futbol, halk tarafından sporlar arasında en ilgi görenidir.
        • Doğal parklar ve deniz koruma alanlarıyla çevre bilinci gelişmiş bir topluluğa sahiptir.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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