Solmaz ailesinin mutlu günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, nikah merasimine tebrik telgrafı göndererek genç çifte mutluluk dileklerini iletti.

Bursa’nın tarihi sembollerinden Ulu Camii’nin eski imamlarından Mücahit Çelik’in okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti, törene manevi bir atmosfer kattı. Nikah merasiminin ardından Ali Faruk Solmaz ve Elif Aybey çiftine Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Genç çiftin nikahına şahitlik eden isimler arasında önceki dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM eski Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay eski Başkanı İsmail Rüştü Cirit, eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, önceki dönem Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Cumhurbaşkanlığı eski Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar, Çevre eski Bakanı Ali Talip Özdemir, önceki dönem HSK 1. Daire Başkanı ve Danıştay Üyesi Halil Koç, HSK 1. ve 2. Daire Üyeleri, Kuzey Makedonya Milletvekili Salih Murat ve Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü Mehmet Ali Akben yer aldı.

SİYASET, YARGI VE MEDYA DÜNYASI BİR ARADAYDI

Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın yanı sıra çok sayıda yargı mensubu, gazeteci, iş insanı ile spor ve sanat camiasından seçkin konuklar, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da törende hazır bulundu.

ÖZEL İKRAMLAR KONUKLARDAN TAM NOT ALDI

Başsavcı Ramazan Solmaz ve eşi Şule Solmaz, davetlilerin tebriklerini kabul ederken, genç çift ise konuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi. Derebahçe Organizasyon tarafından özenle düzenlenen törende, 7 Mehmet, Zennup ve Uludağ Kebapçısı Cemal Cemil Usta’nın hazırladığı özel lezzetler de misafirlere ikram edildi.