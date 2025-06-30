Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Solmaz ailesinin mutlu günü | Son dakika haberleri

        Solmaz ailesinin mutlu günü

        Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın oğlu, başarılı avukat Ali Faruk Solmaz, düzenlenen görkemli törenle Elif Aybey ile dünyaevine girdi. Siyaset, yargı, medya ve bürokrasi dünyasından pek çok önemli ismin bir araya geldiği nikah töreni renkli anlara sahne oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Solmaz ailesinin mutlu günü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, nikah merasimine tebrik telgrafı göndererek genç çifte mutluluk dileklerini iletti.

        KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ VE ANLAMLI HEDİYE

        Bursa’nın tarihi sembollerinden Ulu Camii’nin eski imamlarından Mücahit Çelik’in okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti, törene manevi bir atmosfer kattı. Nikah merasiminin ardından Ali Faruk Solmaz ve Elif Aybey çiftine Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

        GENİŞ ŞAHİT HEYETİ DİKKAT ÇEKTİ

        Genç çiftin nikahına şahitlik eden isimler arasında önceki dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM eski Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay eski Başkanı İsmail Rüştü Cirit, eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, önceki dönem Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Cumhurbaşkanlığı eski Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar, Çevre eski Bakanı Ali Talip Özdemir, önceki dönem HSK 1. Daire Başkanı ve Danıştay Üyesi Halil Koç, HSK 1. ve 2. Daire Üyeleri, Kuzey Makedonya Milletvekili Salih Murat ve Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü Mehmet Ali Akben yer aldı.

        SİYASET, YARGI VE MEDYA DÜNYASI BİR ARADAYDI

        Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın yanı sıra çok sayıda yargı mensubu, gazeteci, iş insanı ile spor ve sanat camiasından seçkin konuklar, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da törende hazır bulundu.

        ÖZEL İKRAMLAR KONUKLARDAN TAM NOT ALDI

        Başsavcı Ramazan Solmaz ve eşi Şule Solmaz, davetlilerin tebriklerini kabul ederken, genç çift ise konuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi. Derebahçe Organizasyon tarafından özenle düzenlenen törende, 7 Mehmet, Zennup ve Uludağ Kebapçısı Cemal Cemil Usta’nın hazırladığı özel lezzetler de misafirlere ikram edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        İşsizlikte gerileme
        İşsizlikte gerileme
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        "İngiliz müzik grubu ABD'ye alınmayabilir"
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Trump: İran'a hiçbir şey teklif etmedim
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        İkinci elde yeni rekor beklentisi
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        İzinde çalışırken patrona yakalanmayın
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        CIA'den "İran'ın nükleer programı geriletildi" iddiası
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        Kız isteme tartışmasında vurulan polis memuru öldü
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        UTTS için son gün, taktırmayana 140 bin TL'ye kadar ceza yolda
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        2 bölgede sağanak! 9 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıdan doğuya azalıyor!
        Tiny House âşıkları
        Tiny House âşıkları
        Habertürk Anasayfa