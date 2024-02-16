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        Haberler Gündem Sollamaya çalıştığı TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Sollamaya çalıştığı TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR'ın emniyet şeridine park etmek isteyen başka bir TIR'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 22:45 Güncelleme: 16.02.2024 - 22:45
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        Sollamaya çalıştığı TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yönetimindeki TIR'la Ankara istikametinde ilerleyen Abdulkadir B, Eyüpsultan mevkisinde aracı emniyet şeridine park etmek istedi. Bu sırada arkadan gelen Mehmet B. yönetimindeki TIR, sollamaya çalıştığı bu TIR'a çarptı.

        Kazada sürücü Mehmet B. ile yanındaki Mehmet Ç. (49) araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        İtfaiye görevlilerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan iki yaralıdan Mehmet Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Mehmet B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza bölgesinde inceleme yaptı.

        Kaza dolayısıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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