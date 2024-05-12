Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potası netlik kazandı. Bugün oynanacak eleme düellosu sonucunda bir kişi adaya veda edecek. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Mayıs Survivor adaya veda eden isim kim? İşte Survivor All Star'da yaşananlar...