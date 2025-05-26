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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Güneş kremleri indirimde! 28 Mayıs- 10 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Güneş kremleri indirimde! 28 Mayıs- 10 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu

        Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında kamp malzemeleri, güneş kremleri, piknik malzemeleri, tekstil ürünleri indirimde olacak. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler ŞOK indirimlerini inceliyor. 28 Mayıs'tan itibaren ŞOK aktüel ürünler kataloğu dopdolu. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 28 Mayıs- 10 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 14:30 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:30
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        • 1

          ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli liste yayınlandı. Her hafta birbirinden farklı ürünleri indirime giren markette bu hafta Pilsan akülü arabadan termos çeşitlerine, plaj havlularından güneş kremlerine kadar pek çok ürün var. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu

        • 2

          ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 28 MAYIS- 10 HAZİRAN 2025

          Orcamp Kamp Tipi Portatif Ocak 999 TL
          Orcamp Termos 1.290 TL
          Kamp Baltası 279 TL
          60'lık Lüks Mangal 399 TL
          Aygaz Kamp Tipi Portatif Ocak 1.190 TL
          Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL
          Orcamp Kamp Tipi Portatif Ocak 999 TL
          Orcamp Termos 1.290 TL

        • 3

          Kamp Baltası 279 TL
          60'lık Lüks Mangal 399 TL
          Aygaz Kamp Tipi Portatif Ocak 1.190 TL
          Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL

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