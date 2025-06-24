ŞOK aktüel ürünler kataloğu 25 Haziran 2025: Bu haftaki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta farklı ürünleri indirime sokan markette bu hafta ankastre, beyaz eşya ve çerezlikler dikkat çekiyor. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler var?
Giriş: 24.06.2025 - 11:35 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:35
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Yeni haftaya özel ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çamaşır makinesi 18.599 TL’den, su sebili 4.499 TL’den satışa çıkıyor. İşte ŞOK indirimli ürünlerin tamamı
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