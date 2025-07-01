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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2 Temmuz 2025: Aşurelik malzemeler indirimde! ŞOK indirimlerinde neler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2 Temmuz 2025: Aşurelik malzemeler indirimde! ŞOK indirimlerinde neler var?

        Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi yayınlandı. Çarşamba gününden itibaren aşurelik malzemelerden dolmalık fistic, hindistan cevizi, ceviz içi, kuru incir, fındık içi, kuru fasülye, nohut, buğday indirimde olacak. Öte yandan piknik hazırlıklarında olanlar için kamp sandalyeleri 1390 TL ile 289 TL arasında değişiyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 13:17 Güncelleme: 01.07.2025 - 13:17
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          ŞOK 2 Temmuz aktüel ürünler kataloğundaki indirimler belli oldu. 2 Temmuz’dan itibaren ŞOK markette kamp sandalyesi,tencere, vantilatör, saç kurutma makinesi indirimde olacak. İşte ŞOK indirimli ürünler listesi

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