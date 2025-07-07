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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 2-8 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimler var?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 2-8 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimler var?

        2-8 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK aktüel ürünlerde Arzum Linda saç kurutma makinesi 899 TL, Sinbo saç şekillendirme cihazı 2.999 TL , Kreuzer buharlı kırışık giderici 749 TL, Dijital baskül 239 TL ,Mikado Harmony hoparlör 499 TL'den satışa çıkıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 10:53 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:57
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        • 1

          Şok'ta bu hafta vantilatör, kırışık giderici, saç şekillendirme cihazı, kamp sandalye indirimde yer alıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli liste

        • 2

          ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER

          Arzum Linda Saç KurutmaMakinesi 899 TL

          Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı 2.999 TL

          Kreuzer Buharlı Kırışık Giderici 749 TL

          Dijital Baskül 239 TL

          Mikado Harmony Hoparlör 499 TL

          Desenli Kamp Sandalyesi 329 TL

          Kamp Sandalyesi 289 TL

          Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL

          Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL

          Katlanır Ahşap Görünümlü Alüminyum Masa 999 TL

          Kamp Taburesi 100 TL

        • 3

          Kulplu Termos Piknik Çantası 349 TL

          Desenli Termos Çanta 229 TL

          Buzzy Termos 799 TL

        • 4

          Lüks Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL

          Desenli Plaj/PiknikSandalyesi 329 TL

          Plaj/Piknik Sandalyesi 299 TL

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