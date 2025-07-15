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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler 16 Temmuz 2025: Bebek ürünleri ve oyuncaklar indirimde! BİM kataloğunda neler var?

        ŞOK aktüel ürünler 16 Temmuz 2025: Bebek ürünleri ve oyuncaklar indirimde! BİM kataloğunda neler var?

        ŞOK 16-22 Temmuz tarihleri arasındaki indirimli ürünlerini duyurdu. 16 Temmuz Çarşamba gününden itibaren ana kucağı, bebek yatağı, beşik indirimde olacak. Öte yandan koltuk takımları, filtre kahve makinesi ve türk kahve makinesi indirimli ürünler arasında bulunuyor. İşte ŞOK indirimli ürünler kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 17:33 Güncelleme: 15.07.2025 - 17:33
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          ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta pek çok indirim bulunuyor. 16-22 Temmuz ŞOK aktüel ürünleri arasında gıdadan ev tekstile, mobilyadan dekorasyona, küçük ev aletlerinden pratik eşyalara kadar daha pek çok ürün yer alıyor. ŞOK'ta ayrıca bebek ürünleri indirimde olacak. İşte ŞOK indirimli ürünlerin tamamı

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          ŞOK AKTÜEL 16-22 TEMMUZ 2025

          Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri 195 TL

          1 KG Anadolu Mutfağı Basmati Pirinç 57,50 TL

          Namet Dana Kangal Sucuk 235 tL

          Algida Usta Baklava ve Kadayıf 135 TL

          Amigo Tuzlu/Tuzsuz Siyah Çekirdek 59,90 TL

          Cafe Crown 3’ü 1 Arada Bidon Kahve 125 TL

          Ülker Hanımeller Frambuaz Soslu 3'lü 44,50 TL

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