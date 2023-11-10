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        Haberler Gündem ŞOK aktüel ürünler 11-14 Kasım 2023 kataloğu: ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler fiyat listesi

        ŞOK 11-14 Kasım 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünleri belli oldu!

        ŞOK 11-14 Kasım 2023 aktüel katalog ürünleri paylaşıldı. ŞOK marketlerde kasım ayına özel indirimler belli oldu. ŞOK'ta bu hafta Cumartesi günü; televizyondan elektrikli süpürgeye, oyuncaktan beyaz eşyaya kadar birçok farklı ve sınırlı sayıda ürün müşterisiyle buluşacak. İşte ŞOK 11-14 Kasım 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 16:20 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:20
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        • 1

          ŞOK aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerin beğenisine sunuldu. ŞOK marketlerde bu hafta yine birbirinden farklı sınırlı sayıda ürünler alıcısıyla buluşacak. İşte, 8-11 Kasım 2023 ŞOK indirimli ürünler kataloğu...

          ŞOK 8-11 KASIM 2023 AKTÜEL KATALOĞU

          Fenoti 42 Full HD Android Smart Led TV - 5.699 TL

          HDMI Kablo - 30,95 TL

          Fakir Mia Baskül - 339 TL

          Çift Kişilik Fitilli Battaniye - 399 TL

          Şut ve Gol - 149 TL

          Dedektif - 179 TL

          Hamburger Seti - 69,95 TL

          Matematik İşlem - 149 TL

        • 2

          Altus AL43 UHD 9823 4K Ultra HD 43 109 Ekran Smart Led TV - 9.499 TL

          Fujiplus Elia18000 BTU Inverter Klima - 19.999 TL

          Altus AL6103L 6KG Çamaşır Makinesi - 7.599 TL

          Altus AL 345 B Çift Kapılı Buzdolabı - 12.699 TL

          Altus AL 10123 D 1200 Devir 10 kg Çamaşır Makinesi - 11.899 TL

        • 3

          Ofis Bazaar Fonksiyonel Bebek Beşiği Beyaz - 1.849 TL

          Ofis Bazaar Yum Masa+Yum Sandalye 2 Adet - 1.099 TL

          Ofis Bazaar Oyuncak Dolabı - 739 TL

          Ofis Bazaar Yum Konsol - 1.099 TL

          Ofis Bazaar Doly Mini Dolap - 1.349 TL

          Ofis Bazaar 3 Katlı Modern Ayakkabılık - 1.099 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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