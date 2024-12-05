Söğütlük Millet Bahçesi tamamlandı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Söğütlük Millet Bahçesi çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Sezer, İl Genel Meclisinin aralık ayı toplantısında yaptığı konuşmada, TOKİ Başkanlığının yaptığı millet bahçesinin çevre düzenlemesiyle beraber bittiğini belirtti.

Millet bahçesinde Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu nezaretinde kuruyan dallar ve ağaçların can ve mal kaybına sebep olmaması için temizlik çalışması yapıldığını anlatan Sezer, Söğütlük'teki tüm ağaçların kurulun tescillediği ağaçlar olduğunu çalışmalar boyunca ağaçların titizlikle korunduğunu dile getirdi.

Doğanın korunmasına duyarlı olduklarını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

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"Ağaç ve yeşilin ne demek olduğunu biliriz. Dolayısıyla bu konuda bir inisiyatif kullanılsa bile ona mani oluruz. Şu anda yapılan bisiklet yolları dahi ağaçların etrafından dolaşıyor. Ağaçların etrafından geçen yürüyüş alanları mevcut, yani ortada ağaçlar kalmış. Hiç birine zarar vermeden koruma altına alınmış, bazılarına yatmasın diye takviye yapılmış. Muhteşem bir yer ve bu yerin muhteşemliğini korumak lazım. Oradaki sincapları ve doğal güzellikleri koruyarak onlara zarar vermememiz lazım."