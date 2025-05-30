Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası! | Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!

        İstanbul Kartal'da İETT otobüsünde bir şüphelinin iki öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edildi. Dehşete düşüren olayda otobüs şoförü kapıları kapatıp polisi ararken, şüpheli ise kendisini tokatlayıp şoföre saldırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 12:43 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kartal'da İETT otobüsünde iki öğrenciye fiziksel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, otobüsten indirilmedi. Polise ihbarda bulunulması üzerine şüpheli sinirlenerek kendini tokatlamaya başladı.

        DHA'nın haberine göre otobüste küfürler eden şüpheli, şoföre ve yolculara da saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen ve 3 suç kaydı bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

        Olay, dün saat 16.45 sıralarında Soğanlık Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uğur Mumcu-Yakacık seferini yapan 134 YK hat numaralı İETT otobüsünde bir kişi, kardeş olan öğrenciler E.E. (17) ve B.E.’ye (17) fiziksel tacizde bulundu. Bunun üzerine 2 öğrenci otobüste çığlık atarak taciz edildiklerini söyledi. Sesleri duyan şoför otobüs kapılarını kilitleyerek şüphelinin araçtan inmesine izin vermedi. Ardından da polisi arayarak ihbarda bulundu.

        REKLAM

        ŞOFÖRE SALDIRDI KENDİNİ TOKATLADI

        Otobüsten inmek isteyen şüpheli, kapı açılmayınca şoförle tartıştı. Hakkında şikayet olduğunu söylemesi üzerine şüpheli, otobüs şoförüne de saldırdı. Sinirlenen şüpheli ardından defalarca kendini tokatladı. Otobüsün kapısı açılmayınca küfür etmeye başlayan şüpheli, bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        3 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Emniyete götürülen şüpheli Doğuş Ş.’nin (47), bir su deposunda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Poliste 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Aile içi şiddet' suçlarından kaydı bulunan Doğuş Ş.’nin ifadesi alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheli ardından adliyeye sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna'da
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bu yıl 1 trilyon dolar kazanması öngörülen tütün şirketleri, satış taktikleriyle gençleri hedef alıyor
        Bu yıl 1 trilyon dolar kazanması öngörülen tütün şirketleri, satış taktikleriyle gençleri hedef alıyor
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Habertürk Anasayfa