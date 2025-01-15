Sofia Vergara ile Lewis Hamilton arasında aşk söylentisi

Önceki yıl Joe Manganiello'dan boşanan Sofia Vergara'nın Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

52 yaşındaki 'Modern Family' dizisi yıldızı ile 40 yaşındaki şampiyon yarışçı, New York'ta arkadaşlarının da katıldığı bir öğle yemeğinde yan yana otururken görüldü.

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İki saat süren öğle yemeğinden sonra ikili, restoran çıkışında kaldırımda neşeli bir sohbete dalmış haldeydi.

Vergara, 2014'te tanışıp bir yıl sonra nikah masasına oturduğu ikinci eşi 48 yaşındaki Joe Manganiello ile boşanması hakkında konuşurken, "10 yıldır birlikte olduğum ikinci kocamdan yeni boşandım. Kocam daha genç olduğu için evliliğim bozuldu. O çocuk sahibi olmak istiyordu ve ben yaşlı bir anne olmak istemiyordum. Bunun bebek için adil olmadığını düşünüyorum. Bunu kim yaparsa yapsın saygı duyuyorum ama bu artık bana göre değil" demişti.

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Sofia Vergara, Temmuz 2023'te Joe Manganiello'ya boşanma davası açtı

Önceki evliliğinden Manolo adında 32 yaşında bir oğlu olan Sofia Vergara, "19 yaşındayken bir oğlum oldu, o da şu anda 32 yaşında ve ben anne değil, büyükanne olmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.