Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Sofia Vergara ile Lewis Hamilton arasında aşk söylentisi - magazin haberleri

        Sofia Vergara ile Lewis Hamilton arasında aşk söylentisi

        Joe Manganiello ile 10 yıllık birlikteliğini önceki yıl bitiren Sofia Vergara hakkında yeni aşk söylentisi çıktı. Kolombiyalı oyuncunun, İngiliz Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton ile ilişki yaşadığı konuşuluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 15:01 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşk söylentisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Önceki yıl Joe Manganiello'dan boşanan Sofia Vergara'nın Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

        52 yaşındaki 'Modern Family' dizisi yıldızı ile 40 yaşındaki şampiyon yarışçı, New York'ta arkadaşlarının da katıldığı bir öğle yemeğinde yan yana otururken görüldü.

        İki saat süren öğle yemeğinden sonra ikili, restoran çıkışında kaldırımda neşeli bir sohbete dalmış haldeydi.

        Vergara, 2014'te tanışıp bir yıl sonra nikah masasına oturduğu ikinci eşi 48 yaşındaki Joe Manganiello ile boşanması hakkında konuşurken, "10 yıldır birlikte olduğum ikinci kocamdan yeni boşandım. Kocam daha genç olduğu için evliliğim bozuldu. O çocuk sahibi olmak istiyordu ve ben yaşlı bir anne olmak istemiyordum. Bunun bebek için adil olmadığını düşünüyorum. Bunu kim yaparsa yapsın saygı duyuyorum ama bu artık bana göre değil" demişti.

        REKLAM

        Sofia Vergara, Temmuz 2023'te Joe Manganiello'ya boşanma davası açtı

        Önceki evliliğinden Manolo adında 32 yaşında bir oğlu olan Sofia Vergara, "19 yaşındayken bir oğlum oldu, o da şu anda 32 yaşında ve ben anne değil, büyükanne olmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #lewis hamilton
        #Sofia Vergara
        #ilişki
        #aşk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        Habertürk Anasayfa