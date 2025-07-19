Snoop Dogg, Swansea'ye ortak oldu!

Amerikalı ünlü rapçi Snoop Dogg, İngiltere Championship ekibi Swansea City’nin yatırımcısı oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki sanatçının kulübe ortak olduğu belirtildi. Ünlü futbolcu Luka Modric de nisan ayında kulübe yatırım yapanlar arasına katılmıştı.

Snoop Dogg, geçen hafta Swansea’nin yeni iç saha formasını tanıtmıştı. Bu tanıtım sonrası, kulüple daha fazla bağ kuracağı iddia edilmişti. Beklenen açıklama da geldi. Snoop, artık resmi olarak kulübün yeni ortağı olduğunu duyurdu.

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Sanatçı yaptığı açıklamada, “Swansea’nin hikâyesi beni etkiledi. Emekçi bir şehir, mücadeleci bir kulüp. Tıpkı benim gibi geri dönen bir savaşçı.” ifadelerini kullandı.

Swansea’nin sahiplik grubu da bu ortaklıktan memnun. Açıklamada, “Snoop’un küresel etkisi, kulübü yukarı taşıyacak.” denildi.

Kulüp geçen sezon, 15 milyon sterlinden fazla zarar açıklamıştı. Yeni yatırımcılar, kulübü yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyor.

Swansea, gelecek sezon Championship’te mücadele edecek. Rakiplerinden biri, Ryan Reynolds ve Rob McElhenney’nin sahibi olduğu Wrexham olacak.