Slovenya telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Slovenya'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Dünyadaki birçok ülke, uluslararası iletişimde tanımlanabilir olmak için birtakım özel kodlara sahip olmuştur. Bunlar, o ülkeyi temsil etme noktasında değerlidir. Para transferlerinden internet sitelerine, araç plakalarından resmi bilgilerine kadar geniş bilgileri araştıran birçok kullanıcı vardır. Siz de bu konuları merak ediyorsanız yazının devamını okuyabilirsiniz…

SLOVENYA TELEFON KODU

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Slovenya telefon kodu dünya genelinde +386 olarak kabul edilmiştir. +386, yurt dışından Slovenya’ya yapılan aramalarda işe yarar ve büyük öneme sahiptir. Aranmak istenen numaranın başına eklenerek kullanılır. Bir Slovenya numarasını ararken başına +386 eklenmezse arama gerçekleşmez. Bunun doğrusu, önce +386 kodunun, ardından yerel numaranın çevrilmesidir. Ülke içindeki aramalarda ise bu kodun kullanılması gibi bir şart yoktur. Bu durumda doğrudan şehir ya da operatör kodlarıyla arama yapılabilir.

SLOVENYA PARA BİRİMİ

Slovenya para birimi resmi olarak Euro’dur. Para birimi kodu ise EUR olarak bilinir. Çünkü Slovenya, bir Avrupa Birliği üyesidir. Ülke, 2007 yılında bu birliğe üye olmuş ve para birimini Euro’ya geçirmiştir. Ancak bundan öncesinde Slobeya Toları yani SIT kullanılıyordu. Slovenya’da günümüzde kullanılan Euro sayesinde ekonomik istikrar düzenlenmiştir. Bu uluslararası ticarette de kolaylığı artıran bir detay olmuştur. Bazı özellikler;

Madeni paralar: 1, 2, 5, 10, 20, 50 cent; 1 ve 2 Euro

Kâğıt paralar: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Euro SLOVENYA PLAKA KODU Slovenya plaka kodu araçlarda sıkça kullanılır ve ülkenin dünyaya açılan bir uzantısıdır. Plaka kodu SLO şeklindedir. Yurt dışına çıkan Slovenya plakalı araçların tanınması bu kod sayesinde olur. Ülke içinde ise plakalar daha çok iki harfli şehir kodu ile başlar. Örnek vermek gerekirse LJ = Ljubljana ve sayısal ve harf kombinasyonları olur. Ülkedeki araçların plakasında Avrupa Birliği bayrağı ve “SLO” ibaresi bulunur. SLOVENYA HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Özellikle teknolojiyle ilgilenenlerin ilgisini ülkeye dair alan adı uzantısı çeker. Söz konusu ülkeye ait olan siteler, genel olarak “.si” kodunu kullanmayı tercih etmiştir. Bu ülkenin alan adı uzantısını kurumlardan bireylere geniş bir insan kitlesi kullanır. Böylece açılan bir web sitesinin Slovenya ülkesine ait olduğu rahatlıkla görülebilir. SLOVENYA HAKKINDA BİLGİLER Orta Avrupa’da konumlanan Slovenya şu bilgilere sahiptir; Orta Avrupa’da yer almasıyla öne çıkan Slovenya, küçük olmasına rağmen stratejik önemiyle gözde bir konumdadır.

Kuzeyde Avusturya ile komşudur.

Batıda İtalya ile komşudur.

Doğuda Macaristan ile komşudur.

Güneyde Hırvatistan ile komşudur.

Ülkenin başkenti Ljubljana şehridir.

Resmi olarak kabul edilmiş dil, Slovence’dir.

Takvimler 1991’i gösterdiğinde Yugoslavya’dan ayrılmış ve bağımsızlığını duyurmuştur.

Alplerle çevrili dağlık yapısı göze çarpan detaylardandır.

Slovenya, Avrupa Birliği ve Schengen bölgesi üyesidir.

Doğal güzellikleri, turistler tarafından oldukça dikkat çekicidir.

Adriyatik Denizi’ne var olan kıyısıyla gözde ülkeler arasındadır.

Dünya genelinde çevreci politikalarıyla tanınmıştır.

Geçim kaynaklarının büyük bir bölümünü turizm oluşturur.

Yüksek gelirli ekonomiye sahip bir ülkedir.

Ülkenin en meşhur yemeği Krainer sosisidir.

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