Slovenya telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Slovenya'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?
Slovenya, Avrupa'da küçük yüzölçümlü olan ancak kendi kimliğine sahip olan önemli ülkelerden biridir. Her ülkede olduğu gibi kendine ait kodları kullanır. Ayrıca dijital dünyada da kendi kimliğine sahiptir. Bu yazıda Slovenya telefon kodu, araç plaka kodu, uzantısı, para birimi ve genel bilgileri hakkında detayları bulabilirsiniz…
Dünyadaki birçok ülke, uluslararası iletişimde tanımlanabilir olmak için birtakım özel kodlara sahip olmuştur. Bunlar, o ülkeyi temsil etme noktasında değerlidir. Para transferlerinden internet sitelerine, araç plakalarından resmi bilgilerine kadar geniş bilgileri araştıran birçok kullanıcı vardır. Siz de bu konuları merak ediyorsanız yazının devamını okuyabilirsiniz…
SLOVENYA TELEFON KODU
Slovenya telefon kodu dünya genelinde +386 olarak kabul edilmiştir. +386, yurt dışından Slovenya’ya yapılan aramalarda işe yarar ve büyük öneme sahiptir. Aranmak istenen numaranın başına eklenerek kullanılır. Bir Slovenya numarasını ararken başına +386 eklenmezse arama gerçekleşmez. Bunun doğrusu, önce +386 kodunun, ardından yerel numaranın çevrilmesidir. Ülke içindeki aramalarda ise bu kodun kullanılması gibi bir şart yoktur. Bu durumda doğrudan şehir ya da operatör kodlarıyla arama yapılabilir.
SLOVENYA PARA BİRİMİ
Slovenya para birimi resmi olarak Euro’dur. Para birimi kodu ise EUR olarak bilinir. Çünkü Slovenya, bir Avrupa Birliği üyesidir. Ülke, 2007 yılında bu birliğe üye olmuş ve para birimini Euro’ya geçirmiştir. Ancak bundan öncesinde Slobeya Toları yani SIT kullanılıyordu. Slovenya’da günümüzde kullanılan Euro sayesinde ekonomik istikrar düzenlenmiştir. Bu uluslararası ticarette de kolaylığı artıran bir detay olmuştur. Bazı özellikler;
SLOVENYA PLAKA KODU
Slovenya plaka kodu araçlarda sıkça kullanılır ve ülkenin dünyaya açılan bir uzantısıdır. Plaka kodu SLO şeklindedir. Yurt dışına çıkan Slovenya plakalı araçların tanınması bu kod sayesinde olur. Ülke içinde ise plakalar daha çok iki harfli şehir kodu ile başlar. Örnek vermek gerekirse LJ = Ljubljana ve sayısal ve harf kombinasyonları olur. Ülkedeki araçların plakasında Avrupa Birliği bayrağı ve “SLO” ibaresi bulunur.
SLOVENYA HANGİ ALAN ADI UZANTISI?
Özellikle teknolojiyle ilgilenenlerin ilgisini ülkeye dair alan adı uzantısı çeker. Söz konusu ülkeye ait olan siteler, genel olarak “.si” kodunu kullanmayı tercih etmiştir. Bu ülkenin alan adı uzantısını kurumlardan bireylere geniş bir insan kitlesi kullanır. Böylece açılan bir web sitesinin Slovenya ülkesine ait olduğu rahatlıkla görülebilir.
SLOVENYA HAKKINDA BİLGİLER
Orta Avrupa’da konumlanan Slovenya şu bilgilere sahiptir;