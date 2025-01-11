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        Haberler Dünya Slovakya: Zelenskiy dileniyor | Dış Haberler

        Slovakya Başbakanı: Zelenskiy Avrupa'da dolaşıp dileniyor

        Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna ile yaşanan enerji kriziyle birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile tartışmaya girmişti. Fico 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada "Zelesnkiy Avrupa'da dolaşıp dileniyor." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 23:08 Güncelleme: 11.01.2025 - 23:26
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        Slovakya: Zelenskiy dileniyor
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        Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'nın Rus gazının Ukrayna üzerinden geçişini durdurması üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile tartışmış ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

        İkili arasındaki gerginlik durulmuyor. Zelenskiy geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Biz özgürlüğümüz için savaşıyoruz; Fico ise para için savaşıyor. Moskova'da Avrupa Birliğine göre daha kârlı bir şey bulmuş olmalı." dedi.

        Fico ise 10 Ocak günü yaptığı açıklamada çok sert eleştirilerde bulunarak "Zelenskiy Avrupa'da dolaşıp dileniyor ve insanlara şantaj yapıyor." dedi.

        Fico, Ukrayna'ya yapılan yardımları kesebileceğini belirtip ilişkileri kopma noktasına getirerek "Zelenskiy'den sıkıldım. Bu artık bir son bulmalı." dedi.

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