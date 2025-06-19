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        Haberler Gündem Güncel Skandal görüntülerin ardından 2 işletme kapatıldı | Son dakika haberleri

        Skandal görüntülerin ardından 2 işletme kapatıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, eğlence mekanlarına yönelik denetimler devam ederken, 2 işletme daha kapatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 21:34 Güncelleme: 19.06.2025 - 21:34
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        Skandal görüntülerin ardından 2 işletme kapatıldı
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        Marmaris Kaymakamlığı'nın talimatıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri Uzunyalı Mevkii, Armutalan ve İçmeler mahalleleri ağırlıklı olarak kontroller gerçekleştirdi. Spor barlar ile eğlence düzenlenen kafe ve restoranlarda yapılan denetimlerde, meşale gösterileri, çıplak dans şovları ve işletme önünden geçen kişilere yönelik ısrarcı ve rahatsız edici şekilde içeri davet girişimleri mercek altına alındı.

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        Geçen hafta bu kapsamda 2'si süresiz olmak üzere 14 mekan 3, 7 ve 10 günlük sürelerle kapatıldı. Son olarak İçmeler Mahallesi'ndeki 2 işletme hakkında 3 gün kapatma kararı verildi.

        16 İŞLETME KAPATILDI

        Böylece turistik ilçede yapılan denetimlerde toplamda 2'si süresiz, 14'ü süreli olmak üzere 16 işletme kapatıldı.

        Marmaris Belediyesi ekiplerince mühürlenen mekanların işletmecileri, iş yerlerinin önlerine yeniden açılacakları tarihleri yazarak müşterilerini bilgilendirdi.

        Denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirten yetkililer, benzer uygulamalarda ısrar eden işletmelerin daha ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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