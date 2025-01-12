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        Haberler Televizyon ‘Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        ‘Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizisi 'Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda; Tahsin, Cihan'a amcası olduğunu söylerken Sumru, Nuh'a babalarının yaşayıp yaşamadığını soruyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 20:33 Güncelleme: 12.01.2025 - 20:33
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Tahsin, Cihan’a amcası olduğunu söylerken Sumru, Nuh’a babalarının yaşayıp yaşamadığını soruyor. Melek, bebeğin kontrolü için hastanede olduğu sırada Cihan, bebeğin babası olarak yanında olmak istiyor. Melek’in "İyilik yapmak istiyorsan, diğer Şansalanlar’ı bizden uzak tut" sözleri, yeni bölümde suların durulmayacağının sinyallerini veriyor.

        Siyah Kalp’in 17. Bölüm 2. Tanıtımı;

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        SİYAH KALP’İN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Her şeyi geride bırakıp Melek’le yeniden birlikte olmak isteyen Cihan, Melek’ten gelen cevapla hüsrana uğradı. Bu sırada Almanya'daki eski iş ortağının rahatsızlandığını öğrendi ve hemen Berlin’e doğru yola çıktı. Melek, Cihan’a her ne kadar aşık olsa da yaşadıklarından dolayı Cihan'ı affedemedi. Sevilay’ın, Nuh’la birlikte Şansalan konağını terk etmesi Hikmet’i öfkeden deliye döndürdü. Hikmet ve Esat, Sevilay’ı geri getirmek için gittikleri Tahsin’in konağında Melek’le karşılaştı. Sevilay’a ulaşmak için Melek’i kaçırdılar. Ancak Nihayet’in herkesten gizli hamlesiyle Melek evine döndü. Tahsin büyük sırrını sonunda açıkladı. Samet ve Hikmet’le kardeş olduklarını herkes öğrendi. Hikmet, Tahsin’in söylediklerinden şüphe duymasa da bu kardeşlikten hiç memnun olmadı. Tahsin’in açıklamalarıyla Şansalanlar’da ortalık iyice karıştı. Sumru’ya olan duygularını da daha fazla saklamak istemeyen Tahsin, sonunda bunu da Sumru ile paylaştı. Melek’in kaçırıldığını duyan Cihan, hemen Kapadokya’ya döndü. Samet ve Hikmet’e sert bir tepki verirken Melek’in hamile olduğunu da herkese duyurdu. Melek ve Cihan’ın bebeğini bir tehdit olarak gören Hikmet, Melek için hain planını devreye soktu.

        Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu’nun senaristliğini; Yıldız Tunç’un üstlendiği Siyah Kalp’in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp

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