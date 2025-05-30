'Siyah Kalp' zirvede bitirdi

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam final bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikayesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 1 saat 40 dakika boyunca TT listesinde kalarak övgü dolu yorumlar aldı. Zirveye yerleşerek akıllarda yer edinen dizi ilgiyle izlendi.

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Dizinin 34'üncü bölümü; Total’de 4.32 izlenme oranı 14.03 izlenme payı, ABC1 20+’da 4.23 izlenme oranı 13.24 izlenme payı ile iki kategoride zirveye yerleşti. AB grubunda ise 3.37 izlenme oranı 11.54 izlenme payı elde ederek adını üst sıralara yazdırdı.

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'SİYAH KALP'İN 34'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cihan, Peri’nin söylediklerini yanlış anlayan Melek’e kendisini açıklamak istedi. Ancak Melek, Cihan’ı dinlemedi ve arkasını dönüp gitti. Cihan ne kadar kendisini ifade etmeye çalışsa da Melek onu dinlemedi. Olan biteni fark eden Tahsin, Cihan’ı Peri’den uzaklaştırarak tatsızlığın büyümesini engelledi.

Melek ve Cihan yüzleşti;

Melek ve Cihan’ın ilişkisi belirsizliğini korurken Şansalanlar miras için bir araya geldi. Nazım, mirasla ilgili kötü bir haberi olduğunu söyledi. Samet’in 60 milyon dolar borcu olduğunu ve bu borcun mirasçılar arasında bölüştürüleceğini açıkladı. Bu haber karşısında Bünyamin adeta şok geçirdi. Herkesin kendisini kandırdığını düşünerek sinirlerine hâkim olamadı. Tahsin onu sakinleştirmeye çalıştı. Belgeleri inceleyen Bünyamin, sonunda bayıldı.

Şansalanlar’ın miras meselesi; REKLAM Bu sırada Melek, Sumru’ya hediye almak için bir kuyumcuya gitti. Ancak o anda dükkâna soygun yapmak üzere gelen iki hırsızla karşılaştı. Melek’i takip eden Cihan, adeta bir kahraman gibi yetişti. Hırsızları sakinleştirmeye çalıştıysa da içlerinden biri silahını çıkararak Cihan’ı vurdu. Melek, bebeğinin babasının başına gelenlerden dolayı büyük bir endişe yaşarken, kısa süre sonra iyi haber geldi. Cihan hayata tutundu. Cihan, Melek için kendini tehlikeye attı; Bölümün finalinde Sumru ve Tahsin nikâh masasına oturdu. Bu mutluluğu, Melek’in aniden gelen doğum sancısı taçlandırdı. Melek, bir kız bebek dünyaya getirdi. Tüm ailesiyle birlikte sevincini paylaşırken, Nuh ve Sevilay’ın da içeriye girmesiyle fotoğraf karesi tamamlandı. Siyah Kalp, mutlu bir sona ulaştı. Siyah Kalp’te mutlu son; Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Erkan Bektaş (Halil), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer aldı.