'Siyah Kalp' zirvede

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam 33'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 3 saat 10 dakika, #CihMel 1 saat 25 dakika boyunca TT listesinde kalarak övgü dolu yorumlar aldı.

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Dizinin 33. bölümü, ABC1 20+’da; 4.36 izlenme oranı 14.46 izlenme payı; Total’de 4.14 izlenme oranı 13.75 izlenme payı ile en çok izlenen dizi oldu. AB grubunda ise 3.12 izlenme oranı 11.57 izlenme payı elde ederek adını üst sıralara yazdırdı.

'SİYAH KALP'İN 33'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Halil, Tufan’dan, Tahsin’in Hikmet’e verdiği çekle ilgili bilgi istedi. Tufan ise böyle bir çekten haberi olmadığını söyleyince Halil, Hikmet’in kendisini kandırdığını anladı. Öfkeden gözü dönen Halil, Canan’dan aldıkları parayı paylaştıktan sonra yollarının ayrılacağını söyledi. Ancak ikili, para dolu çantayı sakladıkları yerde bulamadı. Parayı alanın Bünyamin ve Canan olduğu ortaya çıktı. Bünyamin, Türkan’a para teklifinde bulunarak konağı terk etmesini istedi. Ama Türkan, Canan ve Bünyamin’in Halil’e para kaptırdığını duyunca, bunu koz olarak kullanmaya başladı. Konaktan gitmeyeceğini söyleyen Türkan, ikiliyi Halil tarafından dolandırıldıklarını Cihan’a söylemekle tehdit etti.

Türkan, Canan ve Bünyamin’i tehdit ediyor; REKLAM Nuh’un ameliyattan çıkmasını gergin bir şekilde bekleyen herkes, doktorun ameliyatın başarılı geçtiğini açıklamasıyla derin bir nefes aldı. Ardından Nuh taburcu oldu. Ameliyat öncesi yıldırım nikâhıyla evlenen Nuh ve Sevilay için düğün hazırlıkları başladı. Uzun zaman sonra tüm ailenin bir arada ve mutlu olduğu bu özel güne, Hikmet’in gelişiyle gölge düştü. Sevilay ve Nuh’un düğünü planlandı; Hikmet, Sevilay ve Nuh’un düğününde; Ortam bir anda gerilirken, Perihan mesaj atarak Cihan’ı yanına çağırdı. Bir köşede, geçmişte yaşadıkları yakınlaşma hakkında konuşmaya başlayan Perihan’ı Cihan susturmaya çalışsa da başarılı olamadı. Tam o sırada yanlarına gelen Melek, büyük bir şok yaşadı. Melek, Cihan ve Peri’yi baş başa yakaladı; REKLAM 34'ÜNCÜ (FİNAL) BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! Dizinin ekrana gelen bölümünün hemen ardından final bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Melek, Cihan’ın Peri hakkında yalan söylediğini öğrenince derin bir hayal kırıklığına uğruyor. Melek duyduklarını Sumru’ya anlatırken Cihan da pişmanlık içinde Tahsin’e gerçekleri itiraf ediyor. Melek’i gizlice takip eden Cihan, onun bir kuyumcuya girdiğini görürken tam o sırada dükkana silahlı soyguncular giriyor. Durumu fark eden Cihan silahını alıp Melek’i korumaya giderken tansiyon giderek yükseliyor. İstediği cevabı alamayan Cihan silahını çıkarırken soyguncu tarafından vuruluyor. Melek’in feryatları izleyicilere duygusal anlar yaşatırken final bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oluyor.

'Siyah Kalp' Final 1. Tanıtımı; Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Erkan Bektaş (Halil), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor. 'Siyah Kalp', final bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!