'Siyah Kalp' yeni bölümüyle ekranlara damgasını vurdu

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam yayınlanan 16'ncı bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 1 saat TT listesinde kalarak övgü dolu yorumlar aldı.

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Dizinin 16'ncı bölümü; ABC1 20+’da 5.66 izlenme oranı 14.34 izlenme payı, Total’de 5.63 izlenme oranı 15.09 izlenme payı, AB grubunda ise 3.95 izlenme oranı 11.25 izlenme payı elde ederek ABC1 20+’da en çok izlenen dizi oldu.

'SİYAH KALP’İN 16'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Her şeyi geride bırakıp Melek’le yeniden birlikte olmak isteyen Cihan, Melek’ten gelen cevapla hüsrana uğradı. Bu sırada Almanya'daki eski iş ortağının rahatsızlandığını öğrendi ve hemen Berlin’e doğru yola çıktı. Melek, Cihan’a her ne kadar aşık olsa da yaşadıklarından dolayı Cihan'ı affedemedi.

‘Yeniden başlamak için çok geç Cihan!’;

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Sevilay’ın, Nuh’la birlikte Şansalan konağını terk etmesi Hikmet’i öfkeden deliye döndürdü. Hikmet ve Esat, Sevilay’ı geri getirmek için gittikleri Tahsin’in konağında Melek’le karşılaştı. Sevilay’a ulaşmak için Melek’i kaçırdılar. Ancak Nihayet’in herkesten gizli hamlesiyle Melek evine döndü.

Hikmet, Melek’i kaçırdı;

Tahsin büyük sırrını sonunda açıkladı. Samet ve Hikmet’le kardeş olduklarını herkes öğrendi. Hikmet, Tahsin’in söylediklerinden şüphe duymasa da bu kardeşlikten hiç memnun olmadı. Tahsin’in açıklamalarıyla Şansalanlar’da ortalık iyice karıştı.

Tahsin kardeş olduklarını açıkladı;

Sumru’ya olan duygularını da daha fazla saklamak istemeyen Tahsin, sonunda bunu da Sumru ile paylaştı.

Tahsin, Sumru’ya karşı olan duygularını açıkladı;

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Melek’in kaçırıldığını duyan Cihan, hemen Kapadokya’ya döndü. Samet ve Hikmet’e sert bir tepki verirken Melek’in hamile olduğunu da herkese duyurdu. Melek ve Cihan’ın bebeğini bir tehdit olarak gören Hikmet, Melek için hain planını devreye soktu.

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

17'NCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! Dizinin ekrana gelen bölümünün hemen ardından on yedinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Cihan, Melek’e hem özür dilemek hem de veda etmek için bir mektup yazarken Melek, onu durdurmak için havalimanına gidiyor. Melek’in ‘Cihan, gitme’ sözleri duygu dolu anlar yaşatırken ikili arasında neler olacağı yeni bölüme olan merakı arttırıyor. 'Siyah Kalp' 17'nci Bölüm Tanıtımı; Yönetmenliğini; Ali Balcı’nın, senaristliğini ise Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor. 'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV’de!