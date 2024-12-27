'Siyah Kalp', yeni bölümüyle ekranlara damgasını vurdu

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam yayınlanan 15'inci bölümüyle ekranlara geldi.

Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketiyle 5 saat 25 dakika övgü dolu yorumlar alarak TT listesinde kaldı.

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Dizinin 15'inci bölümü, Total’de; 5.59 izlenme oranı 14.54 izlenme payı, ABC1 20+’da; 5.21 izlenme oranı 12.80 izlenme payı, AB grubunda ise 3.40 izlenme oranı 9.51 izlenme payı elde etti. 'SİYAH KALP'İN 15'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Gürcan, Sumru’yla girdiği mücadelede yere düşüp öldü. Sumru hemen Tahsin’i ararken Nuh da gelince ikili Sumru’nun yardımına koşup olayın üstünü kapattı. Nuh, Sumru ile bir yüzleşme yaşarken bu yüzleşmede anne oğul arasında geçmişin hesabının kapandığı anlar bölüme damgasını vurdu.

Tahsin ve Nuh, Sumru’nun yanında; REKLAM Cihan’ın ifadesinden sonra Melek serbest kaldı. Tahsin’in konağındaki kutlama yemeğine gelen Cihan ve Melek arasında sert bir tartışma yaşandı. Cihan çocuğunu almak istediğini söyleyince Melek daha da öfkelendi ve bunun olmayacağını söyledi. Melek, Cihan’ı hem evden hem hayatından kovdu;

Sumru, yaptığı basın toplantısıyla gerçek olan DNA testini açıklarken Harika, annesine karşı haksızlık yaptığını fark etti. Babasından Hikmet’in gitmesini istedi. Samet, Hikmet’e başka bir eve taşınmasını söylerken bu sırada Nihayet de Sumru’nun Hikmet’in şantajlarına karşılık konağın yarısını devrettiğini açıkladı. Samet oteli satmak için harekete geçti. Yönetim kurulunda iki taraf karşı karşıya geldi. Yönetim kurulu kararıyla satışa izin çıksa da oteli almak içi ortaya çıkan kişinin arkasında Tahsin olunca işler yine karıştı. Samet istediği satışı gerçekleştiremedi.

“Güzel şeyler neden kısa sürüyor?”; REKLAM Gördüğü rüyanın etkisiyle yeni bir karar alan Cihan, Melek’in karşısına çıkarken Melek’ten özür dileyip yeniden başlamak istediğini söyledi. Diğer yanda Sevilay ise Şansalan konağından ayrılacağını açıklayarak onu almaya gelen Nuh’la birlikte gitti. “Yalvarıyorum affet beni Melek”;

Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu’nun, senaristliğini; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.