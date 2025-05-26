'Siyah Kalp'in 34'üncü final bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

'Siyah Kalp'in 34'üncü final bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in merakla beklenen final bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

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'Siyah Kalp'in 34'üncü bölüm 2'nci tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Melek, Cihan’ın vurulmasıyla sarsılırken gözyaşlarına boğuluyor ve Cihan’ın hayata tutunmasıyla derin bir oh çekiyor. Hikmet, Halil ve Esat’ın tutuklanması tanıtıma damga vururken Hikmet’in, "Hayat, sen ne acayip bir şeysin" sözleri dikkat çekiyor. Tahsin’in romantik evlilik teklifi, Sumru ile mutlu bir finalin sinyallerini verirken Melek’in bir kız çocuğu dünyaya getirmesi hikâyeye mutlu sonu getiriyor. Nuh’un yeğeniyle karşılaşması ise izleyicilere duygu dolu anlar yaşatıyor.

Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaristliğini Yıldız Tunç’un üstlendiği Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Erkan Bektaş (Halil), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

'Siyah Kalp', final bölümüyle perşembe saat 20.00’de SHOW TV’de!