Siyah Kalp 34. final bölüm canlı izle ekranı! Siyah Kalp'in final bölümünde neler yaşanacak?
Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp, 29 Mayıs Perşembe akşamı final bölümüyle ekrana geliyor. Senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı dizinin 34. bölümünde, Sumru bütün zorlukları yenerek evlatları ve Tahsin ile mutlu olmak ister. Ama Sumru'yu bu mutluluk yolunda büyük bir sınav beklemektedir. Dizinin final bölümünü Show TV canlı yayın ekranı üzerinden full HD ve kesintisiz takip edebilirsiniz. İşte, Show TV canlı yayın linki ile Siyah Kalp 34. bölüm izle...
- 1
Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Siyah Kalp, bu akşam final bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği dizinin final bölüm özeti ve fotoğrafları paylaşıldı. Tims&B Productions imzalı dizinin 34. bölümünde, Nuh ve Sevilay bütün badireleri atlatıp sonunda mutluluğa kavuşurlar. Peki, Siyah Kalp’in final bölümünde neler olacak? İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp 34. bölüm izle...
- 2
SİYAH KALP’İN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Peri ve Cihan arasında yaşananları duymak Melek’i üzerken Cihan ona durumu anlatmaya çalışır.
- 3
Fakat Cihan’a karşı hayal kırıklığına uğrayan Melek onu dinlemek istemez.
-
- 4
Peri, sebep olduklarından memnundur ama yaptıkları onun yanına kalmayacaktır.
- 5
Nuh ve Sevilay bütün badireleri atlatıp sonunda mutluluğa kavuşurlar.
- 6
Aile ile vedalaştıktan sonra balayına çıkarlar.
-
- 7
Her şeyini kaybeden Hikmet, Esat’ı tehdit etmeye devam eder.
- 8
Samet Şansalan’ın mirasının açıklanacağını duyunca umutlanır fakat o da herkes gibi beklenmedik bir sürprizle karşılacaktır.
- 9
Sumru bütün zorlukları yenerek evlatları ve Tahsin ile mutlu olmak ister.
-
- 10
Ama Sumru’yu bu mutluluk yolunda büyük bir sınav beklemektedir.
- 11
SİYAH KALP FİNAL BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Siyah Kalp dizisinin final bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
- 12
-