Siyah Kalp 33. bölüm canlı izle ekranı! Siyah Kalp'in yeni bölümünde neler yaşanacak?
Show TV'de yayınlanan Siyah Kalp dizisi, 22 Mayıs Perşembe akşamı 33. bölümüyle ekrana geliyor. Senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde, bütün riskleri göze alan Nuh ameliyattayken sevdikleri için de saatler geçmek bilmez. Dizinin yeni bölümünü Show TV canlı yayın ekranı üzerinden full HD ve kesintisiz takip edebilirsiniz. İşte, Show TV canlı yayın linki ile Siyah Kalp 33. yeni bölüm izle...
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Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Ali Balcı’nın üstlendiği dizinin yeni bölüm özeti ve fotoğrafları paylaşıldı. Tims&B Productions imzalı dizinin 33. bölümünde, izleyicileri ekrana kilitleyecek gelişmeler yaşanacak. Peki, Siyah Kalp’in yeni bölümünde neler olacak? İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp 33. yeni bölüm izle...
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SİYAH KALP’İN 33. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Bütün riskleri göze alan Nuh ameliyattayken sevdikleri için de saatler geçmek bilmez.
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Herkes Sevilay ve Melek’e destek olmaya çalışır.
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Halil ve Hikmet arasındaki iş birliği sürerken Canan ve Bünyamin de Halil’in peşindedir.
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Aralarında soğuk rüzgarlar esmesine rağmen Canan ve Bünyamin, Tahsinlere durumu belli etmemeye çalışır.
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Peri, Cihan’a yakın olmak için her yolu denemektedir.
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Amacına ulaşmak için sinsi planlar yapmaktan geri durmaz.
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Sumru, nihayet bütün çocuklarıyla kavuşmuşken oğlunu kaybetme korkusuyla karşı karşıyadır.
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Nuh ise yaşam mücadelesi verirken bile ailesine sevgisini belli edecektir.
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SİYAH KALP YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Siyah Kalp dizisinin 33. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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