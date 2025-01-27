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        Haberler Kültür-Sanat Sinema SİYAD En İyi Kısa Film adayları açıklandı

        SİYAD En İyi Kısa Film adayları açıklandı

        Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) belgesel, kısa ve fantastik film kategorilerinde 2024 yılı en iyi film adaylarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 00:13 Güncelleme: 27.01.2025 - 00:13
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        SİYAD En İyi Kısa Film adayları açıklandı
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        Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) bünyesinde oluşturulan kurullar, yıl boyunca ülke genelinde gösterimi gerçekleştirilen yapımlar arasından yılın en iyisi olmaya aday filmleri belirledi. Belgesel sinemada beş kısa, beş uzun metraj olmak üzere 10 film iki ayrı kategoride aday gösterildi. Kısa film listesinde ise 10 film yer aldı. Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü kategorisinde ise üçü uzun, ikisi kısa metraj olmak üzere beş film aday gösterildi.

        SİYAD üyeleri bu filmleri oylayarak yılın en iyilerini seçecek. Kazananlar mart ayında gerçekleştirilecek SİYAD 57. Türkiye Sineması Ödülleri töreninde açıklanacak ve ödüller sahiplerine verilecek. Aynı törende sahiplerini bulacak ulusal uzun metraj film ödülleri adayları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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        SİYAD 57. TÜRKİYE SİNEMA ÖDÜLLERİ

        ULUSAL UZUN BELGESEL ÖDÜLÜ ADAYLARI

        Bizim İsmail (Yön: Fatin Kanat, Önder İnce)

        Dargeçit (Yön: Berke Baş)

        Domates Biber Depresyon (Yön: Aybüke Avcı)

        Görünür Görünmez (Yön: Kolektif)

        Zamanın Kıyısında Sınav (Yön: İlkay Nişancı)

        ULUSAL KISA BELGESEL ÖDÜLÜ ADAYLARI

        Küçük Buluntular (Yön: Sevgi Ortaç)

        Sınırdaki Yıldız (Yön: Bêrîvan Saruhan)

        Sweet Home Adana (Yön: Nagehan Uskan)

        Şehir ve Mesih (Yön: Aylin Kuryel, Raşel Meseri)

        Zarafet ve Şiddet Arasında (Yön: Şirin Bahar Demirel)

        ULUSAL KISA FİLM ÖDÜLÜ ADAYLARI

        Aç Açına (Yön: Ahmet Togaç)

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        Bir Aile (Yön: Murat Çetinkaya)

        Dilan Hakkında Konuşmalıyız (Yön: Umut Şilan Oğurlu)

        Eksi Bir (Yön: Ömer Ferhat Özmen)

        Morî (Yön: Yakup Tekintangaç)

        Mükemmel (Yön: Ece Dizdar)

        Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Yön: Cansu Baydar)

        Noksan (Yön: Cem Demirer)

        Recce (Yön: Efecan Yıldız)

        Topraksız (Yön: Enes Kılıç)

        GIOVANNI SCOGNAMILLO FANTASTİK FİLM ÖDÜLÜ ADAYLARI

        Cenaze (Yön: Orçun Behram)

        Cadı (Yön: Erman Bostan)

        Hayaller, Umutlar ve Dönen Yunuslar (Yön: Adil Burak Aydın)

        Noksan (Yön: Cem Demirer)

        Siccin 7 (Yön: Alper Mestçi)

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        #SİYAD
        #belgesel
        #Kısa Film
        #ödül
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