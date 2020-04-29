29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erdoğan Yeşilyurt, koronavirüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini, bu dönemde vaktinin çoğunu ailesi ile evinde geçirdiğini, uyarılara ve kurallara uyarak evden çıkmamaya özen gösterdiklerini vurguladı.
Lige verilen arada kulübün kendilerine verdiği idman programını uyguladıklarını belirten 26 yaşındaki futbolcu, tesislerin kapalı olmasına rağmen sahaların açık tutulduğunu ve bireysel olarak sahalarda koştuklarını kaydetti.
Kırmızı-beyazlı futbolcu, liglere verilen aranın futbolcular olarak kendilerini kötü etkilediğini vurgulayarak, "Belki ligler tekrar başladığı zaman daha hırslı ve motivasyonumuz yüksek çıkarız. Sonuçta 8 maçımız kaldı. Liglerin oynanacağını duydum. Buna hepimiz çok sevindik. Çıkıp kalan 8 maçımızı da en iyi şekilde oynayıp hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"SÖZLEŞMEM BİTİYOR AMA ÖNCELİĞİM HER ZAMAN SİVASSPOR"
Futbolu çok özlediğini anlatan Erdoğan Yeşilyurt, "Bu kadar uzun aralara alışık değilim. Bizim hayatımız idman yapmak, futbol oynamak ama bu virüsten dolayı sadece futbol durmadı, tüm dünya durdu. Çok zor bir dönem geçiriyoruz. İnşallah en kısa sürede bu salgından kurtuluruz." diye konuştu.
Erdoğan, ayrıca ligler başladığı zaman aynı performansı göstereceğini ve bunun için sürekli olarak çalıştığını aktardı.
Sivasspor ile sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini hatırlatan Erdoğan Yeşilyurt, şunları kaydetti:
"Menajerimi arayanlar varmış ama ben çok da ilgilenmiyorum. Çünkü bu virüsten dolayı takımlar önünü göremiyor. Ama bu tip haberler maalesef Türkiye'de çok oluyor. Evet sezon sonu sözleşmem bitiyor ama Sivasspor'la daha görüşme yapmadım. Bu süreç bittikten sonra bir görüşme olur. Sivasspor'da ikinci senem, ailem ile birlikte burada düzenimizi kurduk. Burada çok mutluyuz. Futbolcu için en önemli şey ailesi ile kaldığı şehirde huzur bulmak. Biz de burada huzurluyuz. Benim ilk tercihim Sivasspor ama şu ana kadar ben hiç kimse ile görüşmedim."
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