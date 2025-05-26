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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor'dan transfer yasağı açıklaması! - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor'dan transfer yasağı açıklaması!

        Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, eski futbolcuları Karol Angielski'nin transferiyle ilgili geçmiş dönemden kaynaklı taksit ödemesi sebebiyle FIFA tarafından transfer yasağı getirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 23:49 Güncelleme: 26.05.2025 - 23:49
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        Sivasspor'dan transfer yasağı açıklaması!
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        Kurbanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada FIFA tarafından Sivas ekibine 3 dönem transfer yasağı getirildiğini aktararak şunları kaydetti:

        "Kulübümüzün, Karol Angielski'nin 2022-23 sezonunda Radomiak Radom takımından transferiyle ilgili geçmiş dönemden kaynaklı bir taksit ödemesi sebebiyle FIFA tarafından 3 transfer dönemiyle sınırlı geçici bir transfer yasağı kararı alınmıştır. Söz konusu borcun ödenmesi halinde bu yasak derhal kalkacaktır. Konuyla ilgili çalışmalarımız hızla sürmekte olup Sivasspor'umuzun geleceğini olumsuz etkileyecek hiçbir duruma müsaade etmeyeceğimizi camiamızın bilmesini isteriz."

        FIFA, bu sezon Trendyol Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Net Global Sivasspor'a "mali anlaşmazlıklar" sebebiyle 3 dönem transfer yasağı getirdi.

        Sivasspor'a üç dönem transfer yasağı!
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