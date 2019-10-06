06 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 1-0 geriye düşmesine rağmen Mert Hakan (2),Yatabare'nin golleriyle sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı ve puanını 12'ye yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. 5 maç ceza alan teknik direktör Metin Diyadin'den yoksun sahaya çıkan Ankaragücü ise haftayı 8 puanla kapadı
Sivasspor maça hızlı başladı ve 8. dakikada gole yaklaştı: Köşe vuruşunda Yatabare kafayı vurdu fakat kaleci Korcan harika bir kurtarış yapmayı başardı.
Dakikalar 10'u gösterdiğinde Sivasspor yine yan toplarla etkili oldu. Traore'nin sağ kanattan yaptığı ortada arka direkteki Kone kafayı vurdu fakat top üstten dışarı gitti.
İLK GOL GELDİ!
Ankaragücü 15. dakikada 1-0 öne geçti: Sivasspor savunmasının inanılmaz bir hata geldi. Savunmada topa sahip olan Aaron, Orgill'in baskısı sonucu topu kalecisine attı fakat top kalesini terkeden Samassa'yı geçti. Pozisyonu takip eden Orgill kariyerinin en kolay gollerinden birini attı.
Dakikalar 19'a geldiğinde orta sahada ikili mücadeleyi kazanan Mert Hakan rakip sahaya kadar topu taşıdı ve sol taraftan kale sahasına gönderdi ancak savunma Kone'ye vuruş izni vermedi.
MERT HAKAN'IN CEVABI GECİKMEDİ
Sivasspor 26. dakikada eşitliği yakaladı: Ceza sahasına gelen ortayı Hakan Arslan kafayla indirdi ve Mert Hakan topun gelişine çok güzel bir şutla skora dengeyi getirdi.
Ankaragücü 45. dakikada gole yaklaştı: Ankaragücü'nde ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Hasan çaprazdan çok sert vurdu fakat top kaleci Samassa'dan döndü.
İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
SAHNE YİNE MERT HAKAN'IN!
Sivasspor ikinci yarıya da hızlı başladı: Ceza yayı üzerinde topla buluşan Mert Hakan ayak içiyle çok şık bir vuruş yaptı ve top uzak köşeden ağlarla buluştu. Mert Hakan hem kendisinin hem de takımının 2. golünü attı.
Ev sahibi ekip 57. dakikada bir kez daha gole yaklaştı: Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Yatabare'nin ortasında top bir anda kaleye yöneldi. Kaleci Korcan topu son anda kornere çelmeyi başardı.
Ankaragücü son dakikalarda beraberlik için yüklenirken 84. dakikada ceza yayı üzerinde topu alan Sadaev topu hemen gerisindeki Faty'ye aktardı. Faty'nin gelişine yaptığı sert şutu kaleci Samassa soluna uzanarak çelmeyi başardı.
Dakikalar 90+2'ye geldiğinde Sivasspor rahatladı: Erdoğan Yeşilyurt sağ tarafta topu taşıdı ve ceza sahasına girip arka direğe yerden bir orta yaptı. Müsait durumdaki Yatabare topu boş kaleye yolladı ve skoru 3-1'e getirdi.
Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca Sivasspor sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi. Puanını 12'ye yükselten kırmızı-beyazlılar, iç sahadaki 4. maçında 3. galibiyetini elde etti. Ankaragücü ise son 4 maçtaki 3. yenilgisini elde etti ve 8 puanda kaldı.
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