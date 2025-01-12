Sivasspor - Alanyaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelen Sivasspor ile Alanyaspor, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Yiğidolar Koita ile öne geçerken, Akdeniz ekibi bu gole Cordova ile yanıt verdi.
Sivasspor ile Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadele, her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.
Ev sahibi Yiğidolar, ilk yarıyı Fode Koita'nın 29. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.
Akdeniz ekibi bu gole 56. dakikada Sergio Cordova ile yanıt verdi: 1-1.
Ligde galibiyet hasreti 7 maça çıkan Sivasspor, puanını 20'ye çıkardı.
Deplasmanda 6 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise puanını 22 yaptı.
STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek
SİVASSPOR: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Poungouras, Pritchard, Emrah Başsan (Dk.67 Emre Gökay), Rodrigues, Koita (Dk.67 Bekir Böke)
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Augusto (Dk.82 Lopes), Janvier (Dk.74 Jo Hwang), Efecan (Dk.82 Fatih), Cordova (Dk.88 Balkovec)
GOLLER: Dk.29 Koita (Sivasspor)- Dk.56 Cordova (Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Uğur, Bekir Böke (Sivasspor)- Richard (Alanyaspor)