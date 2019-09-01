01 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sivasspor: 1 - Gazişehir: 1
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Abdullah Bora Özkara
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Fatih Aksoy (Dk. 46 Fernando),Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 66 Kone),Cofie (Dk. 40 Rybalka),Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Yatabare
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Toşca, Morias, Tetteh, Güray Vural (Dk. 60 Junior),Diarra (Dk. 68 Chibsah),Djilobodji, Twumasi (Dk. 78 Kenan Özer),Kayode
Goller: Dk. 35 Twumasi (Gazişehir Gaziantep),Dk. 72 Kone (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Cofie, Dk. 57 Appindangoye, Dk. 61 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor),Dk. 30 Oğuz Ceylan, Dk. 70 Günay Güvenç, Dk. 76 Twumasi, Dk. 90+4 Kenan Özer (Gazişehir Gaziantep)
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Güray Vural'ın kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasındaki Twumasi'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Samassa topu son anda kornere çeldi.
21. dakikada Diarra'nın ceza yayı civarından sert şutunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.
22. dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından yerden vuruşunda kaleci Günay Güvenç, gole izin vermedi.
28. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Günay Güvenç topu son anda yumruklarıyla uzaklaştırdı.
35. dakikada konuk ekip golü buldu. Kayode'nin savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Twumasi, ceza alanında hafif sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
39. dakikada Hakan Arslan'ın ceza yayı civarından şutunda, top direğin yanından az farkla auta gitti.
58. dakikada Fernando'nun sağdan ceza alanına ortasında arka direkte müsait durumdaki Emre Kılınç, yakın mesafeden topu auta gönderdi.
72. dakikada Sivasspor, karşılaşmada eşitliği sağladı. Emre Kılınç'ın ara pasında sağ kanatta hareketlenen Erdoğan Yeşilyurt topla buluştu. Bu futbolcunun ceza alanına ortasında kale alanındaki Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
80. dakikada soldan korneri kullanan Erdoğan Yeşilyurt, topu Emre Kılınç'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından orta şut karışımı vuruşunda, kale alanındaki Hakan Arslan'dan önce kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
85. dakikada Ziya Erdal'ın soldan ceza alanına ortasında arka direkte bekleyen Emre Kılınç'ın vuruşunda yerden ve savunmadan seken top kornere gitti.
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