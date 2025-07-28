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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta keneye bir kurban daha | Son dakika haberleri

        Sivas'ta keneye bir kurban daha: Bir haftadır tedavi görüyordu

        Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir çocuk annesi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.07.2025 - 14:53 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:53
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        Sivas'ta keneye bir kurban daha
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        Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gühertaş köyünde yaşayan bir çocuk annesi Ayşegül Yücel'e (50) bir hafta önce kene tutundu.

        AA'nın haberine göre, Yücel, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Yücel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yücel'in cenazesinin, yarın Gühertaş köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

        İHA'nın haberine göre, Yücel ile birlikte kentte kene nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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