Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Sivas'ta 3,9 büyüklüğünde deprem - Güncel haberler

        Sivas'ta 3,9 büyüklüğünde deprem

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 16.34'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 18:48 Güncelleme: 26.06.2025 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AFAD tarafından yapılan açıklamada; 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Ulaş ilçe merkezinde hafif şekilde hissedilirken, Sivas merkezden hissedilmedi.

        Depremin ardından AFAD ekipleri, bölgede tarama çalışması başlattı. Şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirilirken, saha tarama çalışmasının devam ettiği açıklandı.

        VALİ ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

        Deprem sonrası açıklama yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Merkez üssü Ulaş ilçemiz olan 3.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD ve ilgili birimlerimize olumsuz bir durum bildirilmemiş olup, ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeler yakından takip edilmektedir. Allah ülkemizi tüm felaketlerden korusun" dedi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #sivas
        #sivas haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        "Kentsel dönüşüm tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir"
        "Kentsel dönüşüm tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir"
        6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı
        6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        AYM’den engelli aracında ÖTV kararı
        AYM’den engelli aracında ÖTV kararı
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 10 isimle yollar ayrılıyor!
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 10 isimle yollar ayrılıyor!
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Sonunda randevu verdiler
        Sonunda randevu verdiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Habertürk Anasayfa