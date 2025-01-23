Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisindeki İzzettin Keykavus KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda geçtiğimiz gün yaşanan olayda, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü 4. sınıf öğrencisi Eren Öztürk, kaldığı odanın banyosunda ölü bulunmuştu.

REKLAM advertisement1 ÖLÜM NEDENİ KAFA TRAVMASI İHA'daki habere göre yapılan inceleme sonrası genç öğrencinin kafa travması sonucu öldüğü anlaşıldı. Öztürk'ün bulunduğunda kafasının kanadığı tespit edildi.

AYAĞI KAYDI BAŞINI LAVABOYA ÇARPTI İDDİASI Öztürk'ün lavaboyu kullanmak için banyona girdiği sırada ayağı kayıp düşerek kafasını lavaboya çarptığı tahmin ediliyor. Öztürk geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yemeğini yedikten sonra odasına çekiliği, gece yarısı çöp dökmek için bir kez odasından çıktığı öğrenildi.

ÖLDÜĞÜ GÜN AİLESİNİN YANINA GİDECEKTİ Edinilen bilgiye göre Öztürk, üniversitede eğitime verilen arada ağır girip grip geçirdiği için yurttan ayrılmayarak birkaç gün dinlenmeyi tercih etti. Ölü bulunduğu gün İstanbul'daki ailesinin yanına gitmek için bilet aldığı öğrenildi.

ACILI AİLE CENAZEYİ ALDI Öztürk'ün acılı ailesi cenazeyi teslim almak için İstanbul'dan Sivas'a geldi. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül cenazeyi teslim almak için morg önünde bekleyen aileyi ziyaret ederek taziyede bulundu. Şengönül çok üzgün olduklarını belirterek, Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesi ve üniversite camiasına da başsağlığı diledi.