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        Haberler Gündem Güncel Sivas Belediyesi'nden 568 kameralı denetim sistemi | Son dakika haberleri

        Sivas Belediyesi çevre ve güvenlik denetimi için 568 kamera sistem

        Sivas Belediyesi, şehir genelinde güvenlik ve çevre denetimlerini artırmak amacıyla 568 noktada yeni kamera sistemi kurarak hizmete aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 18:24 Güncelleme: 22.07.2025 - 18:24
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        Sivas Belediyesi'nden 568 kameralı denetim sistemi
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        Sivas Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından şehir genelinde güvenlik ve çevre denetimlerini artırmak amacıyla kurulan 568 kameralı yeni sistem hizmete alındı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehir Kameraları İşlem ve Takip Merkezi aracılığıyla, olumsuz durumlara anında müdahale edilebilecek. Özellikle çevre kirliliği gibi sorunlarda daha etkin denetimler yapılacak. Zabıta Müdürlüğümüz başta olmak üzere Belediyemizin ilgili diğer birimleri, şehir genelindeki denetimlerini bu sistem üzerinden yürütecek.

        Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Şehir Kameraları İşlem ve Takip Merkezi'ni ziyaret ederek zabıta ekipleri ve esnaflarla telsiz üzerinden iletişim kurdu. Başkan Uzun, uygulamanın işleyişi hakkında bilgi vererek vatandaşların çevre duyarlılığı göstermesi çağrısında bulundu.

        Ayrıca yeni sistem ile sigara izmariti ve diğer çevre kirliliğine neden olan davranışlara karşı caydırıcı önlemler de uygulanacağı belirtildi. Belediye, 568 olan kamera sayısını yıl sonuna kadar 700'e çıkararak Sivas'ı daha temiz, güvenli ve huzurlu bir şehir haline getirmeyi hedefliyor.

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