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        Haberler Gündem Güncel Şişli'den yeni çözüm merkezi | Son dakika haberleri

        Şişli'de tüm belediyecilik hizmetleri tek merkezde toplandı

        İstanbul'un Şişli Belediyesi, akıllı belediyecilik anlayışıyla geliştirilen, vatandaşlara ulaşılabilir ve güvenilir bir hizmet sunan yeni Çözüm Merkezi'ni hayata geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 19:24 Güncelleme: 04.07.2025 - 19:24
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        Şişli'den yeni çözüm merkezi
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        Şişli Belediyesi, vatandaşlara ulaşılabilir ve güvenilir bir hizmet sunan yeni Çözüm Merkezi'ni hayata geçirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni sistemde vatandaşlardan gelen talepler hızlı ve şeffaf biçimde tek merkezde toplanırken; başvuruların ise dijital ortamda takip edilmesi ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması amaçlanıyor.

        Şişli Belediyesi tarafından uygulamaya sokulan yeni Çözüm Merkezi ile tüm belediyecilik hizmetleri tek merkezde toplandı. Akıllı belediyecilik anlayışını benimseyen yeni uygulama, vatandaşlardan gelen taleplerin daha düzenli, hızlı ve şeffaf biçimde ele alınmasını, dijital altyapı üzerinden takip edilerek etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını hedefliyor.

        Çözüm Merkezi'nin akıllı uygulamasıyla, başvuru verilerinin analiz edilmesi ve ihtiyaçların veriye dayalı çözümler üretilmesine de olanak sağlandığı belirtildi. Şişli sakinleri talep, şikâyet ve önerilerini belediyenin ana hizmet binasındaki giriş katında bulunan yeni Çözüm Merkezi'nin Başvuru Masasına, 4443112 nolu Çağrı Merkezi'ne, 05498061676 numaralı Whatsapp hattına, sisli@bel.tr web sitesinde "E-belediye” sayfasından ve mahalleleri dolaşan Gezici Ekipler üzerinden başvurularını yapabilecek.

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