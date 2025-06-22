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        Haberler Gündem İstanbul Şişli'de gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 1 gün süreyle yasaklandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Şişli'de gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 1 gün süreyle yasaklandı

        Şişli Kaymakamlığı, ilçe genelinde gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 1 gün süre ile yasaklandığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 00:18 Güncelleme: 22.06.2025 - 00:18
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        Şişli'de gösteri ve yürüyüşlere 1 gün yasak
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        Şişli Kaymakamlığı yaptığı açıklamada ilçe genelinde 1 günlük gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının yasaklandığını duyurdu.

        Açıklamada, "Bazı grupların sosyal medya mecralarında ilçemiz sınırlarında çeşitli protesto ve etkinlikler düzenlemeye yönelik çağrılar yaptığı tespit edilmiştir. Yapılması planlanan ya da yapılması muhtemel bu tür etkinliklerin; kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edebileceği, toplumsal huzuru bozabileceği ve olumsuz yönde vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini etkileyebileceği değerlendirilmiştir. Bu çerçevede; suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, 22.06.2025 tarihi itibarıyla bir (1) gün süreyle, Şişli ilçesi sınırları içerisinde bu konu kapsamında gerçekleştirilecek her türlü açık ve kapalı alan etkinlikleri (toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemleri vb.) Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır." İfadeleri kullanıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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