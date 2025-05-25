Şişli'de anne ve babasını bıçaklayan şüpheli yakalandı
İstanbul Şişli'de anne ve babasını bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli oğul, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi
Şişli ilçesi Paşa Mahallesi Darülaceze Yolu Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde akşam saatlerinde bıçakla yaralama vakası olduğu ihbarını alan polis ekipleri, adrese geçti.
AA'nın haberine göre; ekipler, dairede Yosma S. ile eşi Mustafa S'yi bıçakla yaralanmış halde buldu. Mustafa S. ekiplere, kendisini ve eşini bıçaklayan oğlu Mesut S'nin kaçtığını söyledi.
YARALI KADININ DURUMU AĞIR
Yaralı çift, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Yosma S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Mesut S. saldırıdan kısa bir süre sonra Şişli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.