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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şişli'de anne ve babasını bıçaklayan şüpheli yakalandı | Son dakika haberleri

        Şişli'de anne ve babasını bıçaklayan şüpheli yakalandı

        İstanbul Şişli'de anne ve babasını bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli oğul, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 01:57 Güncelleme: 25.05.2025 - 01:57
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        Anne ve babasını bıçaklayan şüpheli yakalandı
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        Şişli ilçesi Paşa Mahallesi Darülaceze Yolu Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde akşam saatlerinde bıçakla yaralama vakası olduğu ihbarını alan polis ekipleri, adrese geçti.

        AA'nın haberine göre; ekipler, dairede Yosma S. ile eşi Mustafa S'yi bıçakla yaralanmış halde buldu. Mustafa S. ekiplere, kendisini ve eşini bıçaklayan oğlu Mesut S'nin kaçtığını söyledi.

        YARALI KADININ DURUMU AĞIR

        Yaralı çift, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Yosma S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Mesut S. saldırıdan kısa bir süre sonra Şişli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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