Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Şırnak'ta kuzu kırkma festivali başladı | Son dakika haberleri

        Şırnak'ta 3 gün sürecek kuzu kırkma festivali başladı

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen kuzu kırkma festivali bu yıl 3 gün boyunca Kato Dağı eteklerinle sürecek etkinliklerle başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 12:04 Güncelleme: 12.07.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta kuzu kırkma festivali başladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bu yıl 2'incisi düzenlenen "Kuzu Kırkma, Kültür Sanat ve Yayla Şenliği"ne ülkenin dört bir yanından katılımcılarla başladı.

        Üç gün sürecek festival için gelenler, Kato Dağı eteklerinde çadırlar kurdu.

        .png
        .png

        İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Laleş Yaylası'nda düzenlenen festivalde sanatçılar da konser verecek.

        .png
        .png

        Festivale katılan Şefik Ataman, yıllardır bu bölgede festival yaptıklarını ancak bu kadar huzurlu olmadıklarını söyledi. Ataman, "İlçemizde yıllardır bu kuzu kırkma festivali var. Ancak eskiden taşıdığımız tedirginlik artık yok. Huzur ve güven hakim 'Terörsüz Türkiye' bizler için bölge için çok yararlı oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kuzu kırkma Beytüşşebap halkı için bir bayram gibidir, üç gün boyunca devam edecek. Bizler burada çok mutluyuz. Kato dibinde şenliğimiz çok güzel geçiyor" dedi.

        .png
        .png

        Seyran Adıyaman ise "Her yıl burada Laleş Yaylası'nda coşkuyla kuzu kırkma festivali kutluyoruz. Bu gün ilk gün binlerce insan geldi. 10 bin insan katılacak inşallah, herkes çadır kurdu. Güzel geçecek" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #şırnak haberleri
        #festival
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Kâbus sürüyor! Keneden ölenlerin sayısı 11’e yükseldi
        Kâbus sürüyor! Keneden ölenlerin sayısı 11’e yükseldi
        Eğlence Boğaz'ı
        Eğlence Boğaz'ı
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        QR kodların geçmişleri Japon arabalarına dayanıyor!
        QR kodların geçmişleri Japon arabalarına dayanıyor!
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        En pahalı aşk mektupları
        En pahalı aşk mektupları
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tayin kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Tayin kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        AB nüfusu 450 milyonu aştı
        AB nüfusu 450 milyonu aştı
        Habertürk Anasayfa