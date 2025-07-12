Şırnak'ta kuzu kırkma festivali başladı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bu yıl 2'incisi düzenlenen "Kuzu Kırkma, Kültür Sanat ve Yayla Şenliği"ne ülkenin dört bir yanından katılımcılarla başladı.

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Üç gün sürecek festival için gelenler, Kato Dağı eteklerinde çadırlar kurdu.

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İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Laleş Yaylası'nda düzenlenen festivalde sanatçılar da konser verecek.

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Festivale katılan Şefik Ataman, yıllardır bu bölgede festival yaptıklarını ancak bu kadar huzurlu olmadıklarını söyledi. Ataman, "İlçemizde yıllardır bu kuzu kırkma festivali var. Ancak eskiden taşıdığımız tedirginlik artık yok. Huzur ve güven hakim 'Terörsüz Türkiye' bizler için bölge için çok yararlı oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kuzu kırkma Beytüşşebap halkı için bir bayram gibidir, üç gün boyunca devam edecek. Bizler burada çok mutluyuz. Kato dibinde şenliğimiz çok güzel geçiyor" dedi.

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Seyran Adıyaman ise "Her yıl burada Laleş Yaylası'nda coşkuyla kuzu kırkma festivali kutluyoruz. Bu gün ilk gün binlerce insan geldi. 10 bin insan katılacak inşallah, herkes çadır kurdu. Güzel geçecek" diye konuştu.