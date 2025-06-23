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        Haberler Gündem Şırnak'ta iş yerinde çıkan kavgada bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Güncel haberler

        İş yerindeki kavgada bıçaklanan kadın öldü

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavgada bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 00:35 Güncelleme: 23.06.2025 - 00:35
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        İş yerindeki kavgada bıçaklanan kadın öldü
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        Cudi Mahallesi İpekyolu üzerindeki bir lokantada çalışan Gülizar Yıldız (29) ile iş arkadaşı R.K. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında R.K, Yıldız'ı bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yıldız, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülizar Yıldız, kurtarılamadı.

        Cansız beden, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Şüpheli R.K, polis ekiplerince yakalandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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