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        Haberler Spor Tenis Şırnak'ta 4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası başladı - Tenis Haberleri

        Şırnak'ta 4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası başladı

        Şırnak'ta düzenlenen 4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, 47 sporcunun katılımıyla yapılan gösteri maçıyla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 17:00 Güncelleme: 20.05.2025 - 17:00
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        Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası başladı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesi'nin katkılarıyla üniversite yerleşkesindeki 2 kapalı, 4 açık kortta gerçekleştirilecek turnuvaya, Türkiye, Hollanda, Rusya, Gürcistan, Macaristan, Fas, Bulgaristan ve Ukrayna'dan 47 sporcu katıldı.

        Şırnak Valisi Birol Ekici, bu yıl tüm dünyadan sporcuların gelerek yarıştığı ve Cudi Kupası'nın dördüncüsünü düzenlemenin şehir olarak mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını söyledi. "Cudi Dağı'nın karşısında bir dağın eteklerinde kardeşlik seslerinin yükseldiği, birlik beraberlik seslerinin güçlü bir şekilde yükseldiği böyle bir günde bu turnuvayı düzenlemekten gerçekten onur duyuyoruz" diyen Ekici, bu konuda son derece heyecanlı olduklarını aktardı. Ekici, "Önümüzdeki yıllarda da daha büyük bir inançla, daha büyük bir kararlılıkla, daha çok sporcu ile sporun birleştirici günlüğünü gösterme konusunda son derece kararlıyız. Genç nüfus oranı en yüksek ikinci şehiriz. Gençlerimiz artık iş, aş, ekmek peşinde ve sporun birleştirici gücüyle birlikte spor yapma peşinde ve daha önce olduğu gibi terörün ve kötü alışkanlıkların pençesine düşmemesi için var gücümüzle devlet olarak da gayret gösteriyoruz. Bu yıl 8 ülkeden 47 sporcumuzu ağırlamanın yine heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Bu alanda 6 tane tenis kortlarının olduğunu belirten Ekici, kentteki spor yatırımlarına ilişkin şunları kaydetti:

        "Hemen yakınımızda ihalesi sürmekte olan bin 500 kişilik kapalı spor salonu var. Şu anda ilana çıktığımız bir gençlik merkezimiz var. Hemen önümüzdeki günlerde burada bin kişilik bir Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı bir üniversite öğrencilerimize hediye edeceği bir yurt olacak. Şehrimizin diğer ilçelerinde onlarca spor tesisimiz bitmiş, yapılmakta olup ve gençlerimizin hizmetine sunmak için planlananlar vardır. Bu şehrimize yaptığı katkılardan dolayı sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak şükranlarımı arz ediyorum. Buraya kadar geldikleri için sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum."

        Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, "Bir zamanlar çatışmalarla anılan bu coğrafya, Bugün barışı anlatıyor; Bir zamanlar acıların konuşulduğu dağlar, Bugün sevinç çığlıklarına sahne oluyor. Terörden barışa, barıştan spora uzanan bu yolculukta, Bugün, 4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası ile Şırnak bir kez daha sadece Türkiye’ye değil, Dünyaya umut ve dostluk mesajı veriyor. 8 ülkeden gelen 47 sporcuyu ve 45 antrenörü, Şehri Nuh’ta, Cudi’nin gölgesinde ağırlamaktan Büyük bir gurur ve heyecan duyuyoruz" dedi.

        İspanya’dan turnuvaya katılan Shana Gonzales Martinez, "Burada olmak çok iyi, atmosfer çok iyi, burada oynamaktan çok mutluyum. Benim hedefim burada teklerde finale çıkmak, çiftlerde de finale çıkmak istiyorum. Bu şehri Şırnak’ı çok sevdim. İlk defa geliyorum. Bir daha gelmek istiyorum" dedi.

        Konuşmaların ardından kıras fistanlı kadınlar ile şal şepikli vatandaşların göster maçıyla 4. Uluslararası Cudi Cup Tenis turnuvası başladı.

        Programa, Şırnak Valisi Birol Ekici, Belediye Başkan Mehmet Yarka, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri ve sporcular katıldı.

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