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        Haberler Bilgi Spor Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? FIVB Milletler Ligi (VNL) Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

        Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü hafta dördüncü maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. İtalya'ya 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları, Sırbistan karşısında galibiyet için parkeye çıkıyor. Peki, "Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Sırbistan-Türkiye voleybol maçı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 22:58 Güncelleme: 12.07.2025 - 22:58
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          Sırbistan-Türkiye voleybol maçı için nefesler tutuldu. Apeldoorn şehrinde oynanacak karşılaşma, öncesinde, Sırbistan-Türkiye maçının tarihi ve maç saati voleybolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, 23 puanla 5. sırada yer alıyor. Peki, "Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? FIVB Milletler Ligi (VNL) Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

          Sırbistan-Türkiye Maçı, 13 Temmuz Pazar günü saat 21:00'de oynanacak.

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          SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Sırbistan ile Türkiye maçı, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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