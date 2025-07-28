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        Haberler Spor Basketbol Sırbistan'ın EuroBasket 2025 kadrosu açıklandı - Basketbol Haberleri

        Sırbistan'ın EuroBasket 2025 kadrosu açıklandı

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek Sırbistan'ın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) aday kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 16:38 Güncelleme: 28.07.2025 - 16:50
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        Sırbistan'ın EuroBasket 2025 kadrosu açıklandı!
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        2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nın A Grubunda mücadele edecek olan Sırbistan Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

        Sırbistan Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre başantrenör Svetislav Pesic, 17 kişilik aday kadroda Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic'e de yer verdi.

        Şampiyonanın A Grubu'nda yer alan Sırbistan; Türkiye, Portekiz, Estonya, Letonya ve Çekya ile mücadele edecek.

        Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya, Polonya ve Letonya'nın ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek EuroBasket 2025 öncesi Sırbistan'ın aday kadrosu şöyle:

        Aleksa Avramovic, Stefan Jovic, Vasilije Micic, Bogdan Bogdanovic, Marko Guduric, Uros Trifunovic, Nikola Topic, Ognjen Dobric, Vanja Marinkovic, Dejan Davidovac, Nikola Jovic, Filip Petrusev, Nikola Jokic, Nikola Milutinov, Tristan Vukcevic, Balsa Koprivica, Alen Smailagic

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